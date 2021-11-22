سارة سلامة تتحول إلى نسخة ميريام فارس وتظهر بالكاش مايوه!

نفت الفنانة المصرية سارة سلامة، قيامها بأي عملية تجميل، بعدما فاجأت متابعيها بشكلها الجديد.

تجميل النفس والذات!

ونشرت سارة سلامة صورة أخرى عبر “انستجرام”، ظهرت فيها بملابس جريئة، ما يُشبه الكاش مايوه.

وعقبت عليها: “أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس (ربنا يشفي كل نفس مريضة)”.

لكن الجمهور عبر عن تفاجئه مرة أخرى، مؤكدين أنهم اعتقدوا أنها الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

كيف تحولت سارة إلى ميريام فارس؟

وجاء في التعليقات: ” يعني دي مش مريام فارس؟”.

وكتب آخر: “توقعتها ميريام فارس”.

بينما ادعت متابعة أنها طبيبة تجميل، وعقبت: ” لا عامله عندنا في المستشفي هيا واختها كمان”.

وسخر آخر معقباً: ” والله الواحده بقت لازم تشوف الاسم عشان تعرف مين اللي بتتكلم بقيتو كلكم شبه بعض”.

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بينما نوه آخر إلى عدم احترامها وفاة الفنانة سهير البابلي، وكتب: ” ابوها يبكي في عزا سهير البابلي وهذا شوف حالها الله يرحم حالك ويهديك”.

وكتبت متابعة: ” دا انتي شكلك ميريام فارس اكتر من ساره سلالمه لولا الاسم مكنتيش جيتي في بالي خالص”.

ملامح سارة سلامة

وكانت سارة سلامة قد ظهرت بشكل مختلف أمس بعد فترة غياب.

ونشرت ابنة أحمد سلامة، صورة لها بدت فيها بشكل مختلف، ما جعلها حديث الكثيرين على مواقع التواصل وتصدرت تريند محرك البحث جوجل.

إسعاف يونس

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال سارة سلامة مسلسل “إسعاف يونس”.

وتم عرض المسلسل عبر منصة WatchIt، وشارك في بطوله كل من محمد أنور، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب.

ومسلسل “إسعاف يونس” من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي.

وقام وبإخراجه معتز التوني، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

هوت شورت في رمضان!

الجدير بالذكر أن سارة سلامة دائماً ما تثير الجدل. ففي وقت عرض مسلسل “ابن حلال” فاجأت الجمهور بظهورها في الحلقات الأولى بالـ”هوت شورت”.

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الأمر الذي تسبب في انتقادات لاذعة ضد سارة، خاصة أن المسلسل تم عرضه في شهر رمضان. ما جعل الناشطون يرون أنه وقت غير مناسب لملابسها الجريئة.

(المصدر: وطن – انستجرام)