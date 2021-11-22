تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع الجزائري بونجاح في الميركاتو المقبل

طلب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 41 عامًا، من إدارة فريق برشلونة التعاقد .مع المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح نجم فريق السد القطري خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

تشافي وبونجاح

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني، بأن النجم الجزائري. الدولي بغداد بونجاح مطلوب بالفعل من قبل المدرب تشافي المدير الفني. الجديد للفريق الكتالوني، حيث أشرف على اللاعب حينما كان مدربًا لفريق السد القطري.

وأردفت الصحيفة، ” تشافي تحدث مع إدارة برشلونة، وقد طلب منهم فتح باب للتفاوض. مع السد القطري بشأن ضم المهاجم بغداد بونجاح خلال موسم الانتقالات مطلع شهر يناير المقبل”.

SPORT الكتالونية: تشافي يُريد بغداد بونجاح في برشلونة وطالب بالتعاقد معه 😉😉 pic.twitter.com/HcU0bXjqpY — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) November 21, 2021

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كما وبينت، أن الجزائري بونجاح سيكون مفيد للغاية في صفوف تشكيلة برشلونة، في ظل الأزمة الصحية التي تعرض لها الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمهدد بالاعتزال، وكذلك الإصابات المتكررة للمهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، وتراجع مستوى المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت”.

تشافي والفوز المعنوي

ورحل المدرب الإسباني تشافي عن تدريب فريق السد القطري، بعد فسخ تعاقده ودفع شرطه الجزائي، من أجل الذهاب لتدريب فريق برشلونة، كما ونجح تشافي في الفوز في أول مباراة مع فريق برشلونة أمام منافسه إسبانيول بهدف نظيف دون رد خلال منافسات الموسم الجاري.

سبورت برشلونة مهتم بالتعاقد مع بغداد بونجاح مهاجم السد 👀 تشافي كان مدربًا للنجم الجزائري من قبل ويعلم إمكانياته جيدًا ✨🇩🇿 بغداد سجل 11 هدفًا هذا الموسم بجانب 3 تمريرات حاسمة 🤩 في ظل عدم وضوح مستقبل أجويرو، إصابات برايثوايت وفاتي، بغداد بونجاح لن يكلف الكثير من الأمول 💰 pic.twitter.com/6k5DB4rMZs — جول العربي – GOAL (@GoalAR) November 21, 2021

ومنذ إعلان عودة أسطورة برشلونة تشافي لقيادة تدريب الفريق الكتالوني خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان بعد النتائج السيئة والتراجع في تدريب الدوري الإسباني، بدأت وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث عن اهتمام مدرب برشلونة في التعاقد مع الجزائري المهاري في فريق السد القطري بغداد بونجاح، نظرة للإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 29 نقطة.

صحيفة سبورت🗞️

💬مدرب برشلونة تشافي يُريد التعاقد مع بغداد بونجاح مُهاجم نادي السد pic.twitter.com/hFzaAjILZ6 — kora11.com (@kora11) November 21, 2021

وجاء في المركز الثالث فريق إشبيلية برصيد 28 نقطة، وآتى فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وجاء في المركز الخامس فريق ريال بتيس برصيد 24 نقطة.

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كما وآتى في المركز السادس فريق برشلونة برصيد 20 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق رايو فاليكانو في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 19 نقطة متساويًا بعدد النقاط مع فريق أوساسونا بنفس النقاط، لكن في عاشر الترتيب آتى فريق فالنسيا برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)