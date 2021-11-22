المدرب الإسباني تشافي وطلب التعاقد مع بغداد بونجاح
المدرب الإسباني تشافي وطلب التعاقد مع بغداد بونجاح
Imageرياضة

تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع الجزائري بونجاح في الميركاتو المقبل

كتب فارس أبو شيحة
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طلب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 41 عامًا، من إدارة فريق برشلونة التعاقد .مع المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح نجم فريق السد القطري خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

تشافي وبونجاح

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني، بأن النجم الجزائري. الدولي بغداد بونجاح مطلوب بالفعل من قبل المدرب تشافي المدير الفني. الجديد للفريق الكتالوني، حيث أشرف على اللاعب حينما كان مدربًا لفريق السد القطري.

وأردفت الصحيفة، ” تشافي تحدث مع إدارة برشلونة، وقد طلب منهم فتح باب للتفاوض. مع السد القطري بشأن ضم المهاجم بغداد بونجاح خلال موسم الانتقالات مطلع شهر يناير المقبل”.

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كما وبينت، أن الجزائري بونجاح سيكون مفيد للغاية في صفوف تشكيلة برشلونة، في ظل الأزمة الصحية التي تعرض لها الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمهدد بالاعتزال، وكذلك الإصابات المتكررة للمهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، وتراجع مستوى المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت”.

تشافي والفوز المعنوي

ورحل المدرب الإسباني تشافي عن تدريب فريق السد القطري، بعد فسخ تعاقده ودفع شرطه الجزائي، من أجل الذهاب لتدريب فريق برشلونة، كما ونجح تشافي في الفوز في أول مباراة مع فريق برشلونة أمام منافسه إسبانيول بهدف نظيف دون رد خلال منافسات الموسم الجاري.

ومنذ إعلان عودة أسطورة برشلونة تشافي لقيادة تدريب الفريق الكتالوني خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان بعد النتائج السيئة والتراجع في تدريب الدوري الإسباني، بدأت وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث عن اهتمام مدرب برشلونة في التعاقد مع الجزائري المهاري في فريق السد القطري بغداد بونجاح، نظرة للإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 29 نقطة.

وجاء في المركز الثالث فريق إشبيلية برصيد 28 نقطة، وآتى فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وجاء في المركز الخامس فريق ريال بتيس برصيد 24 نقطة.

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كما وآتى في المركز السادس فريق برشلونة برصيد 20 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق رايو فاليكانو في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 19 نقطة متساويًا بعدد النقاط مع فريق أوساسونا بنفس النقاط، لكن في عاشر الترتيب آتى فريق فالنسيا برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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