أميرة الناصر مسجونة وزوجها مشعل الخالدي ينهار: وذ نكهة السبب!

بث مشهور مواقع التواصل السعودي مشعل الخالدي، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا حيث اتهم فيه رهف القحطاني والمشهورة باسم “وذ نكهة” بأنها هي السبب وراء سجن زوجته أميرة الناصر.

وظهر مشعل الخالدي في المقطع الذي بثه عبر حساباته بمواقع التواصل، وهو يبكي منهارا ويحمل طفلته الرضيعة، مطالبا دعمه والمطالبة بإطلاق سراح زوجته أميرة الناصر لأجل طفلتهما.

قبل قليل :

السنابي مشعل الخالدي باكياً بالسنابشات مؤكدًا محاسبة اميرة الناصر قانونيًا pic.twitter.com/k5u393W0Xa — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 22, 2021

وانتشرت أنباء بين النشطاء السعوديين اليوم، تفيد بإلقاء السلطات السعودية القبض على أميرة الناصر بسبب عدة تهم.

وكانت رهف القحطاني قد قامت بنشر فيديو تكشف من خلاله انها تعرض شيك بمليون ريال في حال أثبتت أميرة الناصر أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة رسميًا.

وهو ما أثار ضجة كبيرة حول حياة أميرة الناصر بشكل عام وقصة ابنتها.

أميرة الناصر

كما قامت أميرة أيضا بنشر صورة خاصة لزوجها اعتبرت خادشة للحياء.

وقام ابن أميرة هو الآخر بنشر فيديو ظهر فيه وهو يبكي ويهاجم رهف القحطاني (وذ نكهة) ويقول:”انتي ايش اللي استفديه هالحين عندها 5 أطفال انت ايش استفدتي.”

وهاجم مشعل الفنانة السعودية الشهيرة باسم “شمس الأسطورة” هي الأخرى. واتهمها بالتسبب في الحال الذي وصلت له أسرته.

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شمس الأسطورة

وكانت شمس الأسطورة شاركت متابعيها عبر تطبيق “سناب شات” مقاطع فيديو تعرب فيهم عن إنزعاجها وصدمتها بعدما وصلها كلام من مصدر مؤكد أن مشهورة تطعن بسمعتها وشرفها لأسباب وصفتها بالـ”تافهة”.

وكانت شمس تلمح لأميرة الناصر دون ذكر اسمها.

كما وتأكد المتابعون أن شمس تلمح بكلامها إلى أميرة الناصر بعدما تطرَّقت للحديث عن ساعة أهدتها للمعنية. حيث أن أميرة وثَّقت عبر حسابها الشخصي هدية شمس لها بمناسبة ولادتها وكانت عبارة عن ساعة “رولكس” باهظة الثمن.

بينما قررت شمس فضح أكذايب أميرة باستضافة سكرتيرتها الشخصية التي كشفت تفاصيل خفية عن حياتها، وذلك عبر بث مباشر على موقع “إنستغرام”.

كما كشفت السكرتيرة “شيماء” أن أميرة كذبت بشأن حملها وتظاهرت بالتعب والإرهاق. كما زعمت أنها لم تلد طفلة حديثًا كما ادعت.

حيث أن الصورة التي قامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي لطفلة رضيعة تعود لأم أخرى ولدت حديثًا داخل المشفى.