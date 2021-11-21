هيفاء وهبي تشعل أحد فنادق دبي بالرقص والدلع على أغنية “بوس الواوا” وفستان جريئ!

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحدث حفلاتها الفنية بالرقص بفستانها الجريء.

“بوس الواوا”

وظهرت هيفاء وهبي بالحفل، بفستان أسود لامع، بفتحة صدر جريئة، وفتحة جانبية كشفت ساقها بشكل كبير.

وأشعلت هيفاء المسرح في حفلة مشتركة مع مواطنها وائل كفوري، بأحد فنادق دبي، بالرقص بدلع، خاصة حين أدت أغنيتها “بوس الواوا”.

تعليقات سلبية

لكن التعليقات السلبية على هيفاء وهبي كانت أكثر من الإيجابية.

ومما جاء فيها: ” واواا… صوتاا بيعملي تلوث سمعي”.

وكتب آخر: ” استعراض وعرض فساتين مافي صوت ولا كلمات”.

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ووافقته متابعة الرأي معقبة: ” قمة التفاهة والانحطاط لا صوت ولا هم يحزنون دافعين مصاري علي العري”.

ووصف آخر تصرفات هيفاء بالمراهقة، وكتب: ” العجوزة الشمطاء الي عايشة دور المراهقة “.

لا يوجد فلاتر

ومؤخراً، أثارت الفنانة اللبنانية جدلاً واسعاً بفيديو لها بدون أي تعديلات تقنية عليه.

وظهرت هيفاء بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات”، وهي تستعرض جمالها بدون “فلاتر”، أو “فوتوشوب”.

وتفاجأت هيفاء أثناء التصوير بدخول صديقاتها عليها، لكنها استكملت التصوير قائلة: “نو فلتر، نو فلتر”.

ووضعت هيفاء القليل من مساحيق التجميل على وجهها وظهرت وكأنها بدون مكياج.

لكن المتابعين سخروا من محاولة إثبات هيفاء أن جمالها طبيعي، مؤكدين أنها حتى لو ظهرت بدون فلتر، فعمليات التجميل كافية لجعلها جميلة.

ملك جمال لبنان

وقبل أيام، تألقت الفنانة اللبنانية، بإطلالة جريئة في حفل مسابقة ملك جمال لبنان.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفلة ترتدي بدلة نسائية سوداء، ذات قميص أسود شفاف كشف بطنها.

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واستكملت هيفاء الإطلالة ببنطال بقصة الخصر العالي والأرجل الضيقة.

وأشارت هيفاء في تعقيبها على الصور عبر “انستجرام”، إلى أن البدلة من تصميم مايكل شمعون.

وتركت الفنانة اللبنانية شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، وارتدت حذاءً فضياً، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وارتدت بعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور: ” مسابقة ملك جمال لبنان مختلفة هالسنة ومنهديها لبيروت”.

بينما تترأس هيفا لجنة مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا العام، وتوّجت الشاب هادي فخر الدين بلقب “​ملك جمال لبنان لعام 2021.

(المصدر: وطن+مواقع التواصل)