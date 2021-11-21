فتحي نورين يعتزل رياضة الجودو بعد عقوبة الإيقاف
فتحي نورين يعتزل رياضة الجودو بعد عقوبة الإيقاف
Imageرياضة

“نصرة للقضية الفلسطينية”.. الجزائري فتحي نورين يعلن اعتزاله الجودو

كتب فارس أبو شيحة
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أعلن البطل الجزائري في رياضة الجودو فتحي نورين 30 عامًا، اعتزال رياضة الجودو بعد قرار إيقافه. عن اللقب والمشاركة في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده الجزائر لمدة 10 سنوات، على خلفية انسحابه من مواجهة منافسه الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد “طوكيو 2021”.

فتحي نورين واعتزال الجودو

وقال الجزائري فتحي نورين عبر وسائل الإعلام، ” قررت الاعتزال، بعد قرار إيقافي عن اللعب لمدة 10 سنوات. والاتجاه للعمل في مجال التدريب، مردفًا إنني لن أتوقف أبدًا عن دعم القضية الفلسطينية مهما حدث”.

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ونال الجزائري نورين الدعم الشعبي والعربي الكبير، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه الانسحاب من منافسات رياضة الجودو للوزن 73 كليو غرام، بعد أن أوقعته القرعة ضد البطل السوداني. محمد عبد الرسول في الدور الأول من منافسات أولمبياد طوكيو، مع احتمالية أن يلتقي بنظيره الإسرائيلي توهار بتبول.

الاتحاد الدولي والعقوبة القاسية

كما وفرض الاتحاد الدولي لرياضة الجود عقوبة قاسية على اللاعب الجزائري فتحي نورين، عقب قراره الانسحاب من المنافسة لرفضه مواجهة المصارع الإسرائيلي بتبول، لرفضه التطبيع ونصرته للقضية الفلسطينية، إلا أن الاتحادات الرياضية الدولية ترفض الخلط بين الرياضة والسياسية وهو ما قرره الأخير برفض عقوبة الإيقاف برفقة مدربة لمدة 10 سنوات.

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وقد كرمت السفارة الفلسطينية في دولة الجزائر قبل أيام لاعب الجودو فتحي نورين وعمار بن يخلف، في أعقاب احتفالها بالذكر ال33 لقيام دولة فلسطين في ال15 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 على أرض دولة الجزائر.

يشار إلى أن الجزائري فتحي نورين من مواليد عام 1991م، الذي مارس رياضة الجودو في سن السابعة من عمره، بالعديد من الإنجازات على الصعيد القارة الأفريقية السمراء، كان أخرها الحصول على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو 2021 بفئة وزن 73 كغم.

(المصدر: وطن + صدى البلد)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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