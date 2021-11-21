“نصرة للقضية الفلسطينية”.. الجزائري فتحي نورين يعلن اعتزاله الجودو

أعلن البطل الجزائري في رياضة الجودو فتحي نورين 30 عامًا، اعتزال رياضة الجودو بعد قرار إيقافه. عن اللقب والمشاركة في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده الجزائر لمدة 10 سنوات، على خلفية انسحابه من مواجهة منافسه الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد “طوكيو 2021”.

فتحي نورين واعتزال الجودو

وقال الجزائري فتحي نورين عبر وسائل الإعلام، ” قررت الاعتزال، بعد قرار إيقافي عن اللعب لمدة 10 سنوات. والاتجاه للعمل في مجال التدريب، مردفًا إنني لن أتوقف أبدًا عن دعم القضية الفلسطينية مهما حدث”.

⭕️بسبب لاعب إسرائيلي.. بطل الجودو الجزائري يعلن اعتزاله نهائيا أعلن فتحي نورين بطل منتخب الجزائر للجودو، اعتزاله نهائيا، بعد قرار إيقافه عن اللعب، لمدة 10 سنوات. pic.twitter.com/2uePUNTZ9f — Ali Sharif (@_SharifAli_) November 21, 2021

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ونال الجزائري نورين الدعم الشعبي والعربي الكبير، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه الانسحاب من منافسات رياضة الجودو للوزن 73 كليو غرام، بعد أن أوقعته القرعة ضد البطل السوداني. محمد عبد الرسول في الدور الأول من منافسات أولمبياد طوكيو، مع احتمالية أن يلتقي بنظيره الإسرائيلي توهار بتبول.

الاتحاد الدولي والعقوبة القاسية

كما وفرض الاتحاد الدولي لرياضة الجود عقوبة قاسية على اللاعب الجزائري فتحي نورين، عقب قراره الانسحاب من المنافسة لرفضه مواجهة المصارع الإسرائيلي بتبول، لرفضه التطبيع ونصرته للقضية الفلسطينية، إلا أن الاتحادات الرياضية الدولية ترفض الخلط بين الرياضة والسياسية وهو ما قرره الأخير برفض عقوبة الإيقاف برفقة مدربة لمدة 10 سنوات.

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وقد كرمت السفارة الفلسطينية في دولة الجزائر قبل أيام لاعب الجودو فتحي نورين وعمار بن يخلف، في أعقاب احتفالها بالذكر ال33 لقيام دولة فلسطين في ال15 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 على أرض دولة الجزائر.

سفارة #فلسطين تكرم فتحي نورين

وعمار بن يخلف بمناسبة قيام #دولة_فلسطين pic.twitter.com/Fb6sDospuf — سبق برس (@SabqpressAlg) November 18, 2021

يشار إلى أن الجزائري فتحي نورين من مواليد عام 1991م، الذي مارس رياضة الجودو في سن السابعة من عمره، بالعديد من الإنجازات على الصعيد القارة الأفريقية السمراء، كان أخرها الحصول على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو 2021 بفئة وزن 73 كغم.

(المصدر: وطن + صدى البلد)

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