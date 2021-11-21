نسرين طافش في وصلة رقص مثيرة! (فيديو)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقطعا مصورا عبر حساباتها بمواقع التواصل، وثقت عبره وصلة رقص مثيرة لها رفقة مدربها.
ويظهر المقطع الذي نشرته نسرين طافش، على حسابها الرسمي بانستغرام ورصدته (وطن)، وصلة رقص “السالسا” مع رجل يبدو أنه مدرب الرقص الخاص بها.
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وتقوم نسرين مع المدرب بتأدية حركات راقصة تدربت عليها، وكانت ترتدي لباسا ضيقا مثيرا أبرز مفاتنها بشكل فاضح. ما عرض النجمة السورية لانتقادات حادة من قبل متابعيها.
وقبل يومين نشرت نسرين صورة لها بإطلالة شتوية داخل منزلها، وسرحت شعرها بطريقة مجعدة.
وعلقت نسرين طافش على الصورة بقولها: “البحث والتعلم من صفات الإنسان المتطور.. الواعي لا يزال لديه مئات الأسئلة التي لا تزال بلا جواب.”
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وتابعت:”لكنه يعلم في قرارة نفسه أن لكل جواب وقته الخاص .. كم هو ممتع أن تكشف الحياة لنا نفسها يوما بعد يوما أكثر فأكثر”.
نسرين طافش تنتقد أغاني أديل
ومؤخراً، انتقدت نسرين طافش أغاني الفنانة العالمية أديل، حيث أكدت ان الناس اذواق وأنها لا تحب نمط أغانيها.
وقالت: “لا خلاف مع الزميلة أديل صوتها جبار طبعا. أنا لا أنتقد اشخاص انتقد افكار. الفكرة اني ما بحب اغانيها أنا حرة وما بطيق أغاني النكد والطاقات السلبية ان شاءالله تكون جايبة مليار مشاهدة مو ضروري سوق مع السوق كيفيي وأغاني الشجن الدافئة والشوق غير أغاني النكد”.
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وكانت نسرين قد عبرت عن عدم إعجابها بأغاني الفنانة الانكليزية “أديل” وذلك من خلال نشرها صورة الفنانة “أديل” عبر “ستوري” حسابها على “انستغرام”.
نسرين ارفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “أنا بعمري ما سمعت غنية لأديل كاملة إلا وغيرت المحطة فوراً أو وقفت الغنية يلي طلعت بشكل عشوائي باليوتيوب من كمية الطاقة السلبية يلي فيها”.
وأضافت نسرين: “بستغرب من الناس الي بتمجد النكد والمشاعر المنخفضة واستجداء المشاعر الي بيخليك بعيد عن تجلي نواياك بيسر.. هاد مش معناه أني حيط ما بزعل او بحزن بالعكس أنا شخص حساس وبحب الحب بس لما بسمع أغاني فيها شجن لو كنت حزينة حزن عميق بكون واعية أنو على نية تفريغ أي بقايا طاقة سلبية بداخلي وبختار أغاني شجن وشوق دافية مش نكد وألم وعذاب مش لا لأجلد نفسي”.
(المصدر: وطن- انستغرام)
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