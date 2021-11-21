نسرين طافش في وصلة رقص مثيرة! (فيديو)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقطعا مصورا عبر حساباتها بمواقع التواصل، وثقت عبره وصلة رقص مثيرة لها رفقة مدربها.

ويظهر المقطع الذي نشرته نسرين طافش، على حسابها الرسمي بانستغرام ورصدته (وطن)، وصلة رقص “السالسا” مع رجل يبدو أنه مدرب الرقص الخاص بها.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

وتقوم نسرين مع المدرب بتأدية حركات راقصة تدربت عليها، وكانت ترتدي لباسا ضيقا مثيرا أبرز مفاتنها بشكل فاضح. ما عرض النجمة السورية لانتقادات حادة من قبل متابعيها.

وقبل يومين نشرت نسرين صورة لها بإطلالة شتوية داخل منزلها، وسرحت شعرها بطريقة مجعدة.

وعلقت نسرين طافش على الصورة بقولها: “البحث والتعلم من صفات الإنسان المتطور.. الواعي لا يزال لديه مئات الأسئلة التي لا تزال بلا جواب.”

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

وتابعت:”لكنه يعلم في قرارة نفسه أن لكل جواب وقته الخاص .. كم هو ممتع أن تكشف الحياة لنا نفسها يوما بعد يوما أكثر فأكثر”.