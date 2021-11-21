مواطن يتهم محمد رمضان بتخريب مستقبله وتدمير عائلته بعد نشر هذه الصورة!

يواجه الفنان المصري محمد رمضان، أزمة جديدة، بعدما قام أحد المواطنين بتحرير قسم في محضر الشرطة ضده.

تشهير وتدمير

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24″، فقد تقدم المواطن أحمد محمد السيد عامر، من محافظة بورسعيد، ببلاغ ضد الفنان بتهمة التشهير به وتدمير حياته ومستقبل أبنائه.

وقال عامر في عريضة قدمها للنائب العام، إنه تفاجأ بنشر رمضان لصورته في دعاية مسرحية أهلا رمضان، وضمن أحداث المسرحية في الديكور.

وأشار المواطن إلى أن محمد رمضان استغل صورته كمجرم مسجل خطر، ونشر فيديوهات المسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة تمس وتسيئ لسمعته.

صدمة كبيرة

وجاء في العريضة: ” ما فعله محمد رمضان يؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعتي وشرفي”.

وقال أحمد عامر للصحيفة إن “لديه 3 من الأبناء، ويعمل سائقا في أحد مكاتب الاستخلاص الجمركي”.

وتابع: “في عام 2015 عرضت مجموعة من البضائع على تاجر لشرائها، وتبين أنها مسروقة، وقضيت العقوبة القانونية”.

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وأوضح عامر أنه أثناء تصفح نجله لمواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ بنشر صورة والده في إعلان مسرحية أهلا رمضان لمحمد رمضان.

الأمر الذي أصاب نجل عامر وأشقائه بصدمة كبيرة، وأبلغ والده بما حدث ليصاب بالصدمة.

صور القضية

وقال عامر: “حصل محمد رمضان على الصورة من خلال الصور، التي تم التقاطها في القضية دون حق، واستخدمها دون استئذان من صاحبها. وسبب له مشكلات كبيرة”.

وأكد عامر أنه بعد إذاعة المسرحية، شاهد الملايين على مستوى العالم صورته.

وعقب: “حتى أن نظرة الناس باتت تتغير تجاهي، وتعرض أبنائي لمشكلات كبيرة مع أصدقائهم، الذين تعاملوا معهم على أن والدهم مسجل خطر”.

“لست مسجل خطر”

وشدد عامر أنه ليس مسجل خطر، قائلاً: “والله أنا ما مسجل واسألوا في كل الأقسام، هي القضية دي وقضيت العقوبة”.

وأشار عامر إلى أن مصريين مقيمين بالخارج، شاهدوا الفيديو وتعرفوا على شخصه.

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وتابع: “حياتي تدمرت بعدما أصبحت المسجل الخطر الذي يعرفه الملايين. بعدما وضعني محمد رمضان في صورة المسجلين خطر في قسم الهرم، في مسرحية أهلا رمضان”.

السطوة والمال

وأضاف: “يتعامل رمضان بالسطوة والمال ويتحدى الجميع. ورغم أني مش معايا حتى فلوس أسافر أتابع القضية، بس والله ما هسيب حقي. وعندي ثقة في قيادات الدولة المصرية”.

واستنجد عامر بالنائب العام ليسرع بالفصل في القضية، وإنقاذ حياته وإعادة حقه وأسرته الذين تعرضوا للمشاكل بسبب “تشهير” الفنان.

(المصدر: القاهرة 24– وطن)