غادة عبدالرازق بملامح مختلفة في أحدث صورها والجمهور: “مين دي؟”

فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جمهورها بجلسة تصوير جديدة بدت فيها بملامح مختلفة.

ونشرت غادة صورها عبر “انستجرام”، ظهرت خلالها بملابس شتوي غريبة.

تجميل جديد

حيث ارتدت الفنانة قميصاً مورداً باللون البنفسجي، وبنطال أسود واسع، وفوقه جاكيت أسود مخطط.

وما زاد غرابة الإطلالة، ارتداء غادة لقفازات جلدية باللون البنفسجي أيضاً، ووضعيات جلوسها لالتقاط الصور.

ولم تعلق غادة على الصور سوى بذكر اسم المصمم وملتقط الصور وخبير التجميل المسؤول عن إطلالتها.

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لكن متابعي غادة أكدوا أنها بدت بملامح مختلفة، ورجحوا خضوعها لعملية تجميل جديدة.

متابعون: مين دي؟

وجاء في التعليقات: ” مين دي بالظبط ؟؟ كلهم اصبحوا شكل بعض “.

وكتب آخر: ” تصورتها المطربة جنات”.

ووافقهما الرأي متابعة: ” دي غاده ولا بوسي ولا مين دي “.

فرو وفوشيا!

وقبل أيام، شاركت الفنانة عبدالرازق، جمهورها بأول إطلالة شتوية لها هذا الموسم.

ونشرت غادة عبدالرازق صورها عبر “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مرتدية بالطو صوف باللون الرصاصي.

ووضعت غادة على رأسها كاب مزيناً بالفرو، متعمدة على مكياج قوي واستكملت إطلالتها بإكسسوارات ناعمة.

وأثارت إطلالة غادة الجدل بسبب مبالغتها بالحصول على الدفء بينما لم يبدأ الشتاء فعلياً

كما شاركت غادة صوراً قديمة لها تعود لعام 2009، ظهرت خلالها بملابس فوشية غريبة.

واعتمدت الفنانة المصرية حينها على مكياج بنفس لون ملابسها، وبدت مختلفة تماماً عن شكلها الآن.

غادة عبدالرازق تحتضن روتانا

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة المصرية جمهورها، فيديو قبل أسابيع مع ابنتها الوحيدة (روتانا).

وظهرت غادة عبدالرازق بالفيديو، وهي ترتدي فستان أسود أوف شولدر من جهة واحدة.

كما بدت روتانا بفستان بنفس اللون، وظهرت الأم وابنتها مستعدتان لجلسة تصوير.

وقامت الفنانة المصرية باحتضان ابنتها وتقبيلها، وسط ضحكات الأخيرة.

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وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، ما بين سخرية وإشادة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة كان مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021.

وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.

وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

(المصدر: وطن – انستجرام)