عبير صبري تثير الجدل بحركاتها داخل مصعد
عاد المتابعون لانتقاد عبير صبري
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عبير صبري تثير الجدل بحركاتها داخل مصعد ببطن مكشوف! “فيديو”

عبير صبري: فقرة المصعد أحلى حاجة في الخروجة

كتب رفيف عبدالله
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أثارت الفنانة المصرية عبير صبري، الجدل مجدداً بحركاتها في المصعد.

“أحلى حاجة في الخروجة”

ونشرت عبير صبري فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تتمايل وتدور في المصعد بأحد الفنادق.

وكانت الفنانة ترتدي ملابس كاجوال، عبارة عن بنطال جينز وتيشرت أبيض ببطن مكشوف.

وعقبت عبير على الفيديو قائلة: “وتبقى احلى حاجة في الخروجة فيديو الاسانسير”.

وعاد المتابعون لانتقادها خاصة أنها كانت محجبة بفترة ما في حياتها، قبل أن تعود لخلع الحجاب مرة أخرى.

“صباح الخير مع حبي”

وقبلها بأيام، نشرت عبير فيديو عبر “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي تسير في ردهة أحد الفنادق في دبي، في طريقها إلى المصعد أيضا.

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وكانت عبير ترتدي فستاناً بنقشة التايجر قصير جدا يكشف ساقيها بشكل فاضح.

ولتغطية صدرها، ارتدت الفنانة المصرية توب أسود تحت الفستان، وتركت شعرها منسدلاً، منسقةً إطلالتها بحذاء أسود وحقيبة بنفس اللون.

وعقبت عبير: “صباح الخير مع حبي”

لكن الفيديو أثار استياء المتابعين الذين استنكروا وصول جرأة الفنانة إلى هذا الحد.

ومما جاء في التعليقات حينها: ” معقول كده ، دي كانت اتحجبت فترة..ربنا يثبتنا و يهدينا جميعا”.

ووافقه متابع الرأي قائلا: ” نفسي اعرف ازاي بعد الحجاب والسترة بتقدروا تعروا جسمكم كدا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وعقب آخر: ” قصير أوي، هل جوزك فرحان الآن؟”.

وشبهت متابعة فستان عبير بالتيشرت قائلة: ” نسيت البنطلون”.

وبنفس الطريقة كتب آخر: ” يبدو إنها نسيت تلبس حاجة مهمة”.

عبير صبري ترقص مع زوجها

وفي وقت سابق، نشرت عبير مقطعا مصورا وثقت فيه وصلة رقص رومانسية، رفقة زوجها رجل الأعمال الفلسطيني أيمن البياع، من الجونة.

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وظهرت عبير صبري في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بانستغرام، وهي ترتدي فستانا أسودا مثيرا به فتحة كبيرة ناحية الساق، ومكشوف الصدر أيضا.

وبدأ زوج الفنانة المصرية أيمن البياع، في مراقصتها على أنغام الموسيقى، كما قام بتقبيلها واحتضانها.

وعلقت عبير بقولها:”حبيبي الرجل المثالي”.

إلا أن المقطع عرّض صبري وزوجها لانتقادات حادة، وكتبت صفاء مصطفى مستنكرة “الراجل يسيب مراته عريانة قدام الكل؟.”

 

(المصدر: وطن- انستغرام)

 

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رفيف عبدالله

رفيف عبدالله محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والاجتماعية في الوطن العربي

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