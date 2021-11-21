تغريم مشهور كويتي لتشبهه بالنساء.. هل هو محمد النجادة؟

قضت محكمة كويتية بالامتناع عن النطق بعقاب مشهور كويتي ببرنامج مواقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، والاكتفاء بتغريمه 500 دينار (1600 دولار)، إثر اتهامه بـ “التشبه بالجنس الآخر”.

تشبه بالجنس الآخر!

وذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية، أن محكمة الجنح المستأنفة خففت الحكم الذي أصدرته أمس. والذي كان بحبس بعقوبة مواطن شاب اتهم بالتشبه بالجنس الآخر وتعاطي مواد مخدرة.

وكان القرار ينص على حبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 دينار(3200 دولار).

لكن الاستئناف قضى مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابه مع تغريمه 500 دينار.

حالة غير طبيعية

وكان رجال الأمن قد ضبطوا المتهم الذي لم يذكر اسمه بعد الاشتباه به حيث كان لحظتها بحالة غير طبيعية ومتشبها بالجنس الآخر.

وبإحالته إلى جهة الاختصاص أثبت محاميه عدم تعاطيه مواد مخدرة لحظة ضبطه، وبناء عليه تم الاكتفاء باتهامه بالتشبه واستبعاد تهمة التعاطي.

وأشارت حسابات محلية إلى أن المقصود هو الإعلامي محمد النجادة.

حبس المشهور محمد النجادة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 دينار

بتهم التشبهه بالنساء وتعاطي مواد مخدرة pic.twitter.com/mrLlRew9N7 — شبكة الكويت (@NetworkKw) November 21, 2021

محمد النجادة

ففي العام الماضي، تداول ناشطون صورة لمحمد نجادة بمظهر أنثوي ويضع مستحضرات التجميل.

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لكن النجادة خرج عن صمته في حينها بفيديو عبر “سناب شات” ورد على الصورة.

وقال في حينها: “الصورة المتداولة قديمة وقد كانت أيام الحجر بالتحديد، ولم يكن هنالك أي صالونات فاتحة لذلك حلقت لحيتي بنفسي لأنها كانت تزعجني”.

وأكد النجادة حينها أن لا مشكلة لديه مشكلة في الظهور بوجه حليق أو بشارب، فالأمر لديه “سيان”، وأن هذه هي شخصيته.

حياة أنثى

ونفى نجادة حينها أن يكون قد استخدم مساحيق التجميل على وجهه، مؤكداً أن كل ما فعله هو استخدام الفلتر.

لكن الناشطين لم يصدقوا النجادة وقالوا إنه يرغب بأن يعيش بحياة أنثى بعد ظهوره مؤخراً بوجه حليق.

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واعترف النجادة قبل أعوام أنه خضع لعمليات “بوتكس” وتجميل للبشرة، مبرراً ما فعله بأنه مجرد رتوش. لأنه يحب الاهتمام ببشرته.

صديقات وليس أصدقاء

وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة “الراي”، برر النجادة سلوكه الأنثوي.

وقال حينها إن معظم صديقاته من النساء، لذا ربما يتصرف بطريقة قريبة منهن.

وشدد النجادة حينها على أن تصرفاته”رجولية مئة في المئة” بحسب تعبيره.

الجدير بالذكر أن القانون الكويتي يعاقب المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي (3300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المصدر: الأنباء – وطن)