برشلونة وحقيقة أنباء اعتزال أغويرو كرة القدم بسبب مشاكل في القلب
برشلونة وحقيقة أنباء اعتزال أغويرو كرة القدم بسبب مشاكل في القلب
Imageرياضة

برشلونة يوضح حقيقة اعتزال أغويرو كرة القدم بسبب مشاكل في القلب

كتب فارس أبو شيحة
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رد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن الأنباء والتقارير التي تحدثت. عن قرب إعلان النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو اعتزال كرة القدم، بعد تعرض الأخير لمشاكل في القلب.

تشافي واعتزال أغويرو

وقال الإسباني تشافي، في مؤتمر صحفي له يوم أمس السبت قبيل مواجهة فريق برشلونة أمام إسبانيول. التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف دون مقابل، قائلاً: ” تحدثت إليه قبل أيام قليلة ولا أعرف شيئاً، والأخبار بشأن أغويرو غير صحيحة وعلينا الانتظار”.

وكان أغويرو قد تعرض في المباراة الأخيرة التي شارك فيها مع صفوف فريق برشلونة أمام منافسه ألافيس. بعد أشهر قليلة من انتقاله من صفوف فريق مانشستر سيتي إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بالمجان، لضيق في الصدر نقل على إثرها إلى أحد المشافي في العاصمة الإسبانية.

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كما وأعلن نادي برشلونة عن غياب نجمه الأرجنتيني أغويرو .لعدة أشهر بعد مشاكل صحية في القلب يعاني منها اللاعب بعد تشخيص حالته الصحية.

أغويرو وقرب الاعتزال

وقد ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 33 عامًا، قد قرر اعتزال عالم كرة القدم بعد مشاكل صحية في القلب خلال مشاركته مع فريق برشلونة الإسباني.

وفي ذات السياق، أكد الصحفي جيرارد روميرو العامل في صحيفة سبورت الكتالونية والقريبة من نادي برشلونة، بأن الأرجنتيني أغويرو قد قرر الاعتزال بسبب المشاكل الصحية في القلب والتي أجبرته على ترك ممارسة كرة القدم.

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وأردف الصحفي روميرو، أن اللاعب سيعقد بالفعل مؤتمر صحفي له الأسبوع المقبل، من أجل الإعلان بشكل رسمي اعتزال كرة القدم.

كما وخاض سيرجيو أغويرو مباراتين مع فريق برشلونة ” البلوغرانا” منذ قدومه الفريق الإسباني، استطاع من خلالها إحراز هدفه الأول، قبل أن يصاب في المباراة أمام ألافيس والتي سقط على إثرها على الأرض ويتنقل بعدها إلى المشفى.

ويحتل فريق برشلونة الإسباني في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بفارق كبير عن المتصدرين إشبيلية وريال سوسيداد برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن +تويتر)

 

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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