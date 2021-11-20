هيفاء وهبي تنشر فيديو جريء بقلب قوي: “بدون فلاتر”!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلاً واسعاً بفيديو لها بدون أي تعديلات تقنية عليه.

لا يوجد فلاتر

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات”، وهي تستعرض جمالها بدون “فلاتر”، أو “فوتوشوب”.

وتفاجأت هيفاء أثناء التصوير بدخول صديقاتها عليها، لكنها استكملت التصوير قائلة: “نو فلتر، نو فلتر”.

ووضعت هيفاء القليل من مساحيق التجميل على وجهها وظهرت وكأنها بدون مكياج.

لكن المتابعين سخروا من محاولة إثبات هيفاء أن جمالها طبيعي، مؤكدين أنها حتى لو ظهرت بدون فلتر، فعمليات التجميل كافية لجعلها جميلة.

سخرية وانتقاد

وجاء في التعليقات: ” ما كلها فلر ونحت وشد وتجميل وبوتوكس”.

وكتب آخر: ” مهي مشبعه سيلكون َبوتكس وفييلر شو بده يعمل الفلتر”.

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وسخرت متابعة قائلة: “مابدنا بدون فلتر، بدنا بدون فيلر”.

ملك جمال لبنان

وقبل أيام، تألقت الفنانة اللبنانية، بإطلالة جريئة في حفل مسابقة ملك جمال لبنان.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفلة ترتدي بدلة نسائية سوداء، ذات قميص أسود شفاف كشف بطنها.

واستكملت هيفاء الإطلالة ببنطال بقصة الخصر العالي والأرجل الضيقة.

وأشارت هيفاء في تعقيبها على الصور عبر “انستجرام”، إلى أن البدلة من تصميم مايكل شمعون.

وتركت الفنانة اللبنانية شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، وارتدت حذاءً فضياً، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وارتدت بعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور: ” مسابقة ملك جمال لبنان مختلفة هالسنة ومنهديها لبيروت”.

بينما تترأس هيفا لجنة مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا العام، وتوّجت الشاب هادي فخر الدين بلقب “​ملك جمال لبنان لعام 2021.

وضعيات جريئة

هذا وقد استعرضت هيفاء أنوثتها من جديد، بإطلالة ووضعيات جريئة في أحدث جلسة تصوير.

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ونشرت هيفاء وهبي لقطات عبر حسابها على (انستجرام)، وهي بجانب إحدى سياراتها الفارهة، وهو جيب رانجلر أسود.

وكانت ترتدي الفنانة اللبنانية توب أسود، مع بنطال منقوش بالأسود والأبيض.

وتزينت هيفاء ببعض المجوهرات الناعمة، تاركةً شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها.

ولم تعلق هيفاء سوى بإيموجي قلبين باللونين الأبيض والأسود، في إشارة لألوان ملابسها وسيارتها.

وتغزل الجمهور بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، خاصة أنها أصبحت جدة لحفيدتين.

(المصدر: وطن+مواقع التواصل)