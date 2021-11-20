نظام مهداوي لـ”ابن زايد”: بإمكانك أن تكون خائناً وشيطاناً ومتصهيناً ولكن!

أكد الكاتب الصحفي الفلسطيني، نظام مهداوي على أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تجاوز بصهيونيته الصهاينة أنفسهم. مشددا على أن تبريراته التي دفعته للتطبيع مع “إسرائيل” تمثل مجاهرة بالعداء للشعب الفلسطيني.

وفي إشارة لخيانته، استشهد “مهداوي” في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” بشخصية “أبو رغال” المعروفة عند العرب باللفظ الذي يطلق على كل من هو “خائن”.

وقال:”بإمكان محمد بن زايد أن يتقمص دور أبو رغال، بإمكانه أن يكون خائناً وعاهراً وشيطانا. بإمكانه أن يشن الحروب على شعوب تتعطش للعيش بعدالة. لكن أن يبرر أن كل هذا الذي يفعله من أجل الفلسطينيين فإن ذلك معناه بأن هذا الرجل يجاهر بعدائه للفلسطينيين”.

كما أكد نظام مهداوي على أن “ابن زايد” تجاوز بصهيونيته الصهاينة أنفسهم.

بامكان #محمد_بن_زايد أن يتقمص دور أبو رغال، بامكانه أن يكون خائناً وعاهراً وشيطانا. بامكانه أن يشن الحروب على شعوب تتعطش للعيش بعدالة، لكن أن يبرر أن كل هذا الذي يفعله من أجل الفلسطينيين فان ذلك معناه بأن هذا الرجل يجاهر بعدائه للفلسطينيين وقد تجاوز بصهيونيته الصهاينة أنفسهم. pic.twitter.com/qbhxlyet8s — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 21, 2021

محمد بن زايد يتذرع بمصلحة الفلسطينيين!

وجاءت تغريدة “مهداوي” ردا على ما زعمه محمد بن زايد بعد تسلمه جائزة “رجل الدولة” من معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، أن السبب الأول للتطبيع مع اسرائيل هو “للفلسطينيين أنفسهم.

وثاني الأسباب لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للسلام”، وفق قول ولي عهد أبوظبي

بينما السبب الثالث -بحسب محمد بن زايد- هو “رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير”، بحسب تعبيره.

وكان مغردون فلسطينيون وعرب كذبوا تصريحات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي أفصح فيها عن أسباب الإمارات لعقد اتفاق التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين أنه “يكذب”، حسب تعبيرهم.

ودلل البعض على “كذب” ولي عهد أبوظبي، أن الفلسطينيين رفضوا تلك الإتفاقيات، في حين عززت الإمارات مصالحها باتفاقيات في شتى المجالات مع اسرائيل.

ووقعت الإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتم منذ ذلك الحين توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة في مجالات التجارة والبنوك والتعليم والصحة.

وخلال الشهرين الماضيين، زار 5 وزراء إسرائيليين، الإمارات، في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عزمه السفر إلى الإمارات “قريبا”؛ في زيارة ستكون الأولى من نوعها إلى البلد الخليجي.

ولم يذكر بينيت تاريخا محددا للزيارة.

وسبق الاعلان أن تلقى بينيت رسالة خطية من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات.