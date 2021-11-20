نظام مهداوي يستهجن تذرع محمد بن زايد بالمصلحة الفلسطينية للتطبيع
محمد بن زايد ادعى ان احد اسباب التطبيع هي مصلحة للفلسطينيين
الهدهد

نظام مهداوي لـ”ابن زايد”: بإمكانك أن تكون خائناً وشيطاناً ومتصهيناً ولكن!

بعد ذكر ولي عهد أبوظبي أسباب التطبيع مع اسرائيل

كتب سالم حنفي
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أكد الكاتب الصحفي الفلسطيني، نظام مهداوي على أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تجاوز بصهيونيته الصهاينة أنفسهم. مشددا على أن تبريراته التي دفعته للتطبيع مع “إسرائيل” تمثل مجاهرة بالعداء للشعب الفلسطيني.

وفي إشارة لخيانته، استشهد “مهداوي” في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” بشخصية “أبو رغال” المعروفة عند العرب باللفظ الذي يطلق على كل من هو “خائن”.

وقال:”بإمكان محمد بن زايد أن يتقمص دور أبو رغال، بإمكانه أن يكون خائناً وعاهراً وشيطانا. بإمكانه أن يشن الحروب على شعوب تتعطش للعيش بعدالة. لكن أن يبرر أن كل هذا الذي يفعله من أجل الفلسطينيين فإن ذلك معناه بأن هذا الرجل يجاهر بعدائه للفلسطينيين”.

كما أكد نظام مهداوي على أن “ابن زايد” تجاوز بصهيونيته الصهاينة أنفسهم.

محمد بن زايد يتذرع بمصلحة الفلسطينيين!

وجاءت تغريدة “مهداوي” ردا على ما زعمه محمد بن زايد بعد تسلمه جائزة “رجل الدولة” من معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، أن السبب الأول للتطبيع مع اسرائيل هو “للفلسطينيين أنفسهم.

وثاني الأسباب لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للسلام”، وفق قول ولي عهد أبوظبي

بينما السبب الثالث -بحسب محمد بن زايد- هو “رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير”، بحسب تعبيره.

وكان مغردون فلسطينيون وعرب كذبوا تصريحات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي أفصح فيها عن أسباب الإمارات لعقد اتفاق التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين أنه “يكذب”، حسب تعبيرهم.

ودلل البعض على “كذب” ولي عهد أبوظبي، أن الفلسطينيين رفضوا تلك الإتفاقيات، في حين عززت الإمارات مصالحها باتفاقيات في شتى المجالات مع اسرائيل.

ووقعت الإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتم منذ ذلك الحين توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة في مجالات التجارة والبنوك والتعليم والصحة.

وخلال الشهرين الماضيين، زار 5 وزراء إسرائيليين، الإمارات، في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عزمه السفر إلى الإمارات “قريبا”؛ في زيارة ستكون الأولى من نوعها إلى البلد الخليجي.

ولم يذكر بينيت تاريخا محددا للزيارة.

وسبق الاعلان أن تلقى بينيت رسالة خطية من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات.

(المصدر: وطن – تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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