موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه المستضيف غرناطة مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة ال14. من الدوري الإسباني ” الليغا”، حيث ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” لوس كارمينيس”.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

وستقام المباراة بين كلا المنافسين عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، العراق، اليمن، البحرين، قطر، الكويت، كما وستكون عند الساعة الخامسة الربع مساءً مساءً بتوقيت مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند السابعة والربع مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق ريال مدريد ونظيره غرناطة عبر شبكة قنوات. “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

☀️ صباح النور عليكم ☀️ pic.twitter.com/l7zt769EhD — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) November 20, 2021

وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

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تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف غرناطة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدن هازارد.

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تشكيلة فريق غرناطة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني روبرت مورينو في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف فريق ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى لويس ماكسيميانو.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: لويس أبراهام، سانتياجو أرياس، خيرمان سانشيز، كما سيكون في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، روبن روتشينا، أنخيل سانتشيز، رامون خيمينيز، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: لويس سواريز، كارلوس باكا، داروين ماتشيس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال سوسيداد، كما وجاء منافسه غرناطة في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)