موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول مباراة قوية وصعبة أمام نظيره أرسنال مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال12. من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا المنافسين عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، اليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، لكن بتوقيت بدولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المستضيف ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

اقتربنا من العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي، ومنافسنا القادم هو آرسنال 👊🔴 pic.twitter.com/4sjg6tA2TV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 16, 2021

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف أرسنال، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

يومان فقط على العودة للمباريات من جديد ✌️ كل التركيز على مواجهة #ليفربول_آرسنال 💯 pic.twitter.com/12xWmkZmEz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 18, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

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تشكيلة فريق أرسنال

وسيدخل المدرب ميكل أرتيتا في مواجهة قوية أمام نظيره المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة مرمى الفريق بيرند لينو.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بن وايت، تاكيهيرو تومياسو، نونو تافاريس، بينما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين، إيميل سميث رووي، ألبرت لوكونجا، توماس بارتي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أوباميانج، بوكايو ساكا، ألكسندر لاكازيت.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق ليفربول في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما وجاء منافسه أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة خلال منافسات الدوري الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)