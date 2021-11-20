محمد بن زايد يتحدث عن 3 أسباب للتطبيع مع إسرائيل
محمد بن زايد ادعى ان احد اسباب التطبيع هي مصلحة للفلسطينيين
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“كذّاب أشر” .. مغرّدون يُكذبون محمد بن زايد بعد كشفه اسباب التطبيع

تسلم جائزة "رجل الدولة" من معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"

كتب باسل النجار
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كذّب مغرّدون فلسطينيون وعرب تصريحات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي أفصح فيها عن أسباب الإمارات لعقد اتفاق التطبيع مع اسرائيل.

وزعم محمد بن زايد بعد تسلمه جائزة “رجل الدولة” من معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، أن السبب الأول للتطبيع مع اسرائيل هو “للفلسطينيين أنفسهم. وثاني الأسباب لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للسلام”.وفق قوله

بينما السبب الثالث -بحسب محمد بن زايد- هو “رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير”.بحسب تعبيره

وفي تعليقهم على الأسباب التي أوردها ولي عهد أبوظبي للتطبيع مع اسرائيل، تحديداً السبب المتعلق بما اسماه الحرص على مصلحة الفلسطينيين، اعتبر مغرّدون أن محمد بن زايد “يكذب”.حسب تعبيرهم

ودلل البعض على “كذب” ولي عهد أبوظبي، أن الفلسطينيين رفضوا تلك الإتفاقيات، في حين عززت الإمارات مصالحها باتفاقيات في شتى المجالات مع اسرائيل.

وقالت مغرّدة: “ما حدا بهموا فلسطين وشعبها سوى المقاومة فقط يلي دابكة بنيع اسياده الصهاينة”.

في حين علّق آر ساخراً: “شكراً ما قصرتو والله مع الفلسطينيين”. وقال آخر “كذاب أشر”.

واستهجن ثالث تصريحات ابن زايد: “قال ارسال رسالة للعالم أنهم يريدون السلامّ. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا”.

اتفاق التطبيع 

ووقعت الإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تلاه توقيع العشرات من مذكرات التفاهم بين أبوظبي وتل أبيب.

وتم منذ ذلك الحين توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة في مجالات التجارة والبنوك والتعليم والصحة.

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وخلال الشهرين الماضيين، زار 5 وزراء إسرائيليين، الإمارات، في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عزمه السفر إلى الإمارات “قريبا”؛ في زيارة ستكون الأولى من نوعها إلى البلد الخليجي.

ولم يذكر بينيت تاريخا محددا لزيارة البلدين.

سوبق الاعلان أن تلقى بينيت رسالة خطية من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات.

(المصدر: وطن – متابعات/تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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