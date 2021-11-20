مصر: بائع ملابس يصور النساء عاريات في غرفة القياس!

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل ضبط بائع ملابس مصري، لجأ إلى حيلة تمكن من خلالها من تصوير النساء اللائي اشترين الملابس من محله، أثناء قيامهن بتجريب هذه الملابس وقياساتها في “البروفة” المكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل.

كما لفتت وسائل إعلام مصرية إلى أن هذا المحل الذي تم ضبط صاحبه هو محل ملابس شهير بدائرة قسم زفتى بمحافظة الغربية.

وكان صاحب المحل يقوم بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة.

ووفق ما نقل موقع “القاهرة24” المصري، فقد تبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية عثرت على العديد من الصور التي التقطها المتهم من الفتحة السرية لعشرات الزبائن من السيدات والفتيات. وذلك في أثناء تبديل ملابسهن من خلال فتحة صغيرة في أحد جدران الغرفة.

يحتفظ بكل الصور والمقاطع على جواله

وكان صاحب المحل المتهم يضع جميع الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف المحمول الخاص به.

وعن كيفية افتضاح أمره وضبطه فقد كشفت تلك الحيلة فتاتان بعد وجودهما في غرفة تبديل الملابس وأسرعت الفتاة بإبلاغ الشرطة.

بينما تم القبض على المتهم بائع ملابس نسائية بعد بتقنين الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضاَ: “امرأة تأكل أذن زوجها في الأردن”! .. الأمن يصدر بياناً توضيحياً

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان البلاغ قد ورد من طالبتين بأنهما خلال وجودهما داخل محل ملابس شهير بدائرة القسم، فوجئتا بتجسس صاحب المحل عليهما وتصويرهما من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.