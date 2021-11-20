بائع ملابس في مصر يصور النساء بواسطة كاميرا في غرفة قياس ملابس نسائية
كاميرا في غرفة قياس ملابس نسائية (تعبيرية)
حياتنا

مصر: بائع ملابس يصور النساء عاريات في غرفة القياس!

كتب باسل النجار
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كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل ضبط بائع ملابس مصري، لجأ إلى حيلة تمكن من خلالها من تصوير النساء اللائي اشترين الملابس من محله، أثناء قيامهن بتجريب هذه الملابس وقياساتها في “البروفة” المكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل.

كما لفتت وسائل إعلام مصرية إلى أن هذا المحل الذي تم ضبط صاحبه هو محل ملابس شهير بدائرة قسم زفتى بمحافظة الغربية.

وكان صاحب المحل يقوم بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة.

ووفق ما نقل موقع “القاهرة24” المصري، فقد تبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية عثرت على العديد من الصور التي التقطها المتهم من الفتحة السرية لعشرات الزبائن من السيدات والفتيات. وذلك في أثناء تبديل ملابسهن من خلال فتحة صغيرة في أحد جدران الغرفة.

يحتفظ بكل الصور والمقاطع على جواله

وكان صاحب المحل المتهم يضع جميع الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف المحمول الخاص به.

وعن كيفية افتضاح أمره وضبطه فقد كشفت تلك الحيلة فتاتان بعد وجودهما في غرفة تبديل الملابس وأسرعت الفتاة بإبلاغ الشرطة.

بينما تم القبض على المتهم بائع ملابس نسائية بعد بتقنين الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان البلاغ قد ورد من طالبتين بأنهما خلال وجودهما داخل محل ملابس شهير بدائرة القسم، فوجئتا بتجسس صاحب المحل عليهما وتصويرهما من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

(المصدر: القاهرة24)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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