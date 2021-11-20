مشاهد فاضحة للجزائرية شيرين بوتلة على "نتفليكس"
شيرين بوتلة شاركت في فيلم فرنسي على منصة نتفليكس بعنوان christmasflow
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مشاهد فاضحة للجزائرية شيرين بوتلة على نتفليكس (فيديو)

بعدما شاركت في فيلم فرنسي

كتب باسل النجار
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تعرضت الفنانة الجزائرية شيرين بوتلة، لانتقادات حادة من قبل الجمهور العربي على تويتر، بسبب مشاهد لها بفيلم فرنسي جديد على “نتفليكس” وصفها النشطاء بأنها فاضحة.

وشهد موقع تويتر آلاف التغريدات المهاجمة لشيرين بوتلة بعدما شاركت في فيلم فرنسي على منصة “نتفليكس” بعنوان “christmasflow”.

وأدت شيرين عبر الفليم مشاهد غير أخلاقية وأقرب لمشاهد جنسية صريحة، ما دفع نشطاء لمهاجمتها متهمين إياها بتشويه سمعة الجزائر.

كما دشن الجزائريون وسما حمل عنوان “شيرين بوتلة لا تمثل الجزائريين” تبرأوا فيه من الممثلة الجزائرية.

فيما لفت آخرون إلى تصريحات سابقة لشيرين بوتلة عبرت فيها عن دعمها للمثلية الجنسية.

وكتب أحد النشطاء مهاجما بعض من يدافعو عن شيرين بوتلة:”الواقفين في صف شيرين بوتلة يقفون في صفها بأي حجة؟ و يدافعون عن ماذا؟”

وتابع تساؤلاته:”بسيطة عن مومس تشوه صورة البلد .. لماذا يفعلون ذلك ؟ لا أحد يعلم أو نعلم”.

ويتحدث فيلم christmasflow الذي أحدث الجدل لشيرين، عن قصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها تلعب دورها الفنانة بوتلة.

كما تظهر بوتلة مع بطل الفيلم في عدة مشاهد فاضحة.

وبعد الضجة الكبيرة خرجت بوتلة ترد على منتقديها، وطالبت الجزائريين بالتوقف عن الانتقاد السلبي لها.

وقالت: “الجزائريون ليسوا مثاليين ومقدسين، أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل”.

هذا وغرد ناشط باسم زكي حراشي:”لا تهمني حتى و ان كانت ستمتل مشاهد اباحية ما يهمني وما يعبر عن مبدأي ان لا تقول مرة اخرى انها جزائرية.”

وتابع في رسالة لمن يدافع عنها:”اما من يدافع عليها بطبيعة ان لها الحرية و انا ايضا لي حرية الكلام مسلمين كيوت تاع الشعر”

من هي شيرين بوتلة؟

ويشار إلى أن أول ظهور لشيرين بوتلة، كان في عام 2017 في مسلسل “الخاوة”.

وبوتلة هي قريبة الموسيقار صافي بوتلة والد النجمة الهوليودية صوفيا بوتلة.

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كما كان لشيرين ظهور أيضا في فيلم “بابيشة” للمخرجة مونيا مدور الذي شارك في مسابقة “أسبوعي المخرجين” في مهرجان كان السينمائي الدولي.

(المصدر: وطن – تويتر – متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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