لتكون نقطة دخول الخليج .. طموحات سلطنة عمان تنافس هيمنة الإمارات

تراهن سلطنة عمان التي تعاني من ضائقة مالية، على الموانئ ومحطات الحاويات ذات الموقع الاستراتيجي لتوسيع قطاع الخدمات اللوجستية، على أمل أن تكون بمثابة بوابة رئيسية لأسواق الخليج.

ونقل موقع “المونيتور” عن عبد الرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة اللوجستية الوطنية العمانية (مجموعة أسياد) قوله: “نريد تحسين مساهمة الخدمات اللوجستية بشكل كبير في اقتصادنا. نحن في الواقع نبني هذا القطاع للجيل القادم. هذه مسؤوليتنا”.

ومع تضاؤل ​​احتياطيات النفط الخام العماني – يمكن استنفادها خلال 25 إلى 30 عامًا القادمة عند مستويات الإنتاج لعام 2019 – تستهدف الدولة خمسة قطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، لإعادة تنشيط اقتصادها وتنويع الدخل الحكومي – يأتي 40٪ منها حاليًا من عائدات النفط.

300000 وظيفة في عمان بحلول عام 2040

يمكن أن توظف الخدمات اللوجستية 300000 شخص في عمان بحلول عام 2040. ذلك لأنها تعزز موقعها في مركز طرق الشحن العالمية لتظهر كبوابة الخليج.

لقرون، حكمت عمان على إمبراطورية تجارية بحرية واسعة تشمل معظم غرب المحيط الهندي.

اليوم، إحدى المزايا الإستراتيجية لسلطنة عمان هي موقعها خارج مضيق هرمز.

ويربط هذا الممر المائي الضيق الإمارات العربية المتحدة، القوة اللوجستية الحالية في الخليج، ببقية العالم.

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واستولى الحرس الثوري الإيراني على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال إنه قد يغلقه مما رفع أقساط التأمين على السفن.

في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له ناقلات بتروكيماويات قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة للعملاء اليابانيين والتايوانيين في يونيو 2019. قفزت أسعار التأمين على الناقلات عشرة أضعاف.

قال رايان بوهل، محلل الشرق الأوسط في شركة “ستراتفور” للمخاطر الجيوسياسية ومقرها الولايات المتحدة: “حتى لو لم تؤثر الحرب العلنية ولا الهجمات السرية على الإمارات العربية المتحدة. فإن تصورها قد يقنع بعض الشاحنين بالاستفادة بشكل متزايد من موانئ عمان المحايدة”.

واضاف: “في الواقع ، تحافظ عمان على علاقات ودية مع جمهورية إيران الإسلامية، التي تشترك معها في مضيق هرمز”.

دول الخليج لا تريد لعُمان السيطرة على سوق الخدمات اللوجستية

قال محمود الوهيبي ، خبير التخطيط الحضري الذي عمل في الاستراتيجية الوطنية المكانية العمانية حتى سبتمبر 2021 وكان مشاركًا في خطة التنمية العمانية (رؤية 2040): “يحتل الناتج المحلي الإجمالي للبلد المرتبة 70 على مستوى العالم”.

وقال لـ “المونيتور”: “الاتفاقات مع دول الجوار ضرورية لتحقيق ذلك. لكن لا توجد حاليًا إرادة سياسية من دول الخليج الأخرى. إنهم لا يريدوننا أن نسيطر على سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة“.

يعتقد حاتمي أن عمان “في وضع جيد” فيما يتعلق بموقعها.

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وقال “نتحدث مع نظرائنا اللوجستيين في دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية الاستفادة من ذلك” . داعيًا دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى “العمل معًا” على تحسين الممرات اللوجستية.

طريق مسدود.. سكة حديدية غير مكتملة

على بعد 400 كيلومتر (250 ميلاً) بالسيارة من العاصمة العمانية مسقط، يمثل هذا مثالاً على التحديات المقبلة.

الطريق الوحيد الذي يربط السلطنة بالسعودية ينتهي فجأة عند الحدود.

قال ضابط في شرطة عمان السلطانية لـ “المونيتور”: “معبر رملة خلة الحدودي جاهز من جانبنا . لكننا لا نعرف متى سيتم فتح باب الدخول إلى المملكة العربية السعودية رسميًا”.

حققت دول الخليج الحساسة للسيادة تقدمًا محدودًا في ربط بنيتها التحتية الاستراتيجية.

ظهر انعدام الثقة بين دول الخليج بشكل كامل من عام 2017 إلى أوائل عام 2021 عندما فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين حصارًا على قطر. مما أدى إلى قطع الطرق الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى شبه الجزيرة.

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كرد فعل، وسعت الدوحة من قدرتها على مناولة الحاويات والصناعة الزراعية، مما حد من الحاجة إلى الاعتماد على موانئ دول الخليج الأخرى. رغم ذلك، هناك أمل.

قال الوهيبي إن السكك الحديدية الخليجية، وهي شبكة سكك حديدية إقليمية لم تتحقق بعد وهي “مشروع محوري” من شأنه أن يحول الموانئ العمانية”.

كما من شأنه أن يغير ديناميكيات الخدمات اللوجستية في المنطقة ولكن أيضًا البيئة السياسية، ويعزز الثقة المتبادلة.”

إلى جانب الفوائد الاقتصادية وتسهيل التنقل بين دول الخليج، ستعمل شبكة السكك الحديدية أيضًا على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 إلى 80٪ مقارنة بالشاحنات، وفقًا لتقديرات الاتحاد للقطارات.

وتعهدت الإمارات والسعودية والبحرين بالتخلي عن الكربون بحلول عام 2050 و 2060 على التوالي.

طموحات عمان تنافس هيمنة الإمارات

لكن طموحات عمان في أن تكون نقطة دخول الخليج تنافس هيمنة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية.

شركة موانئ دبي العالمية المشغلة للموانئ تنقل ما يقرب من واحد من كل 10 حاويات في العالم.

وهي تدير موانئ ومحطات ومناطق حرة ومراكز لوجستية عبر ست قارات. بما في ذلك ميناء جبل علي الرائد في دبي، والذي يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

يمكن لسلطنة عمان أن تحول المنافسة الاقتصادية الناشئة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى فرصة.

وقال الوهيبي: “بالنسبة للسعودية، سلطنة عمان هي بديل للإمارات العربية المتحدة من حيث الموانئ والخدمات اللوجستية – نوع من الخطة ب. لذلك إذا حدث أي شيء مع الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يؤثر عليها”.

عدلت المملكة العربية السعودية قواعد الاستيراد الخاصة بها في يوليو 2021 لاستبعاد البضائع من امتيازات التعريفة التفضيلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي والتي تُصنع في المناطق الحرة الخليجية – وهي محرك رئيسي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

وبعد شهر، زار وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح عمان لاستكشاف فرص الاستثمار وأعرب عن اهتمامه بتوسيع العلاقات الاقتصادية.

ذكرت صحيفة Lloyd’s List الملاحية أن المنافسة بين موانئ الخليج التي جعلت توسع مينائها “أصعب بكثير” ليس التحدي الوحيد لدبي.

ويواجه أكبر ميناء في الشرق الأوسط منافسة شديدة داخل الإمارات العربية المتحدة مع صعود ميناء أبوظبي.

“عمان لم تستغل البنى التحتية المينائية بشكل كافٍ”

منذ أن خلف السلطان هيثم ابن عمه الذي حكم البلاد لنحو نصف قرن، تطلع السلطان هيثم بشكل أساسي إلى الداخل لاحتواء العجز المتصاعد في الميزانية في محاولة للحفاظ على سياسة عمان الخارجية المستقلة والمحايدة.

قدمت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) المتأخرة بشكل متكرر بنسبة 5٪ في منتصف أبريل 2021 وبدأت في إعادة تنظيم الشركات الحكومية.

لكن تكثيف الضغط على المالية العامة قد يدفع السلطنة للاستفادة بشكل أكبر من شبكة علاقاتها الدبلوماسية التي لا مثيل لها للترويج للموانئ العمانية كبوابة تنافسية محايدة إلى الخليج.

هذه الفرصة محدودة بسبب حقيقة أن موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر تطوراً وتصل إلى السوق الداخلية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة نفسها.

قال “بوهل” من “ستراتفور” للمونيتور: “سيستمر بعض الشاحنين في المخاطرة باحتمال حدوث اضطراب”.

ثلاثة موانئ رئيسية في عمان

عمان هي موطن لثلاثة موانئ رئيسية: صلالة والدقم وبوابة عمان الرئيسية صحار. أطلق ميناء صحار خدمة تزويد السفن بالوقود – وهي شركة يهيمن عليها جبل علي في دبي – تقدم زيت الوقود منخفض الكبريت والمخابئ الثقيلة وزيت الغاز البحري ، وتتوسع أيضًا لتكون بمثابة حاوية وأغذية ومواد كيميائية لمنطقة الخليج.

يعمل ميناء صلالة في المقام الأول كمحور لإعادة الشحن يخدم الأسواق الإقليمية، بما في ذلك شرق إفريقيا واليمن.

تعمل محطات إعادة الشحن كموصلات. حيث تنقل الحاويات من خطوط المسافات الطويلة إلى خطوط المسافات القصيرة التي تتجه نحو الوجهة النهائية للبضائع.

أكبر مساهم في ميناء صلالة ، APM Terminals المملوكة لشركة Maersk – وهي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ والمحطات في العالم – تعتبر الميناء الجنوبي لسلطنة عمان جزءًا مهمًا من شبكتها في الشرق الأوسط. قال متحدث باسم APM Terminals لـ “المونيتور”: “نتوقع أن تزداد هذه الأهمية أكثر في المستقبل” ، مشيرًا إلى “الكفاءة العالمية” للمحطة.

موانئ عمان في المرتبة الأولى لتداول الحاويات

في عام 2020 ، صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موانئ عمان في المرتبة الأولى من حيث سرعة تداول الحاويات ، وهي أسرع قليلاً من الموانئ الإماراتية.

على بعد حوالي 550 كيلومترا (340 ميلا) شمال صلالة ، كان من المتوقع أن تصبح مدينة الدقم الساحلية محطة خارج مضيق هرمز لتصدير نفط الخليج إلى الأسواق الدولية.

لكن الوهيبي قال إن التعاون الإقليمي فشل ، والدقم “ضائعة نوعًا ما” بين مينائي صحار وصلالة ، “لا تعرف بالضبط ما الذي تستعد له”.

وقال حاتمي إن الدقم في وضع جيد لخدمة الصناعات العمانية مثل النفط والغاز والثروة السمكية والمعادن.

وقال “نتحدث عن مليارات الأطنان من الاحتياطيات. لذا يمكن استخدام الدقم للتصدير إلى دول سريعة الحركة مثل الهند والصين”.

أشارت إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية إلى أن الموارد المعدنية المضيفة في عمان “لا تزال غير مستغلة نسبيًا . مع وجود رواسب كبيرة من المعادن والمعادن الصناعية في انتظار الاستخراج”.

اجتذب الميناء البحري العميق أيضًا اهتمامًا عسكريًا لتسهيل عمليات الانتشار في المحيط الهندي. بما في ذلك السفن الهندية والأمريكية.

رست حاملة الطائرات الملكية البريطانية HMS Queen Elizabeth في ميناء الدقم في نوفمبر 2021 لإجراء مناورات مشتركة.

الدقم ستكون “ميناء رئيسيًا لسفن البحرية”

كشفت برقية نشرتها ويكيليكس أن وكيل وزارة الموانئ والشؤون البحرية العمانية قال بالفعل في عام 2009 إن الدقم ستكون “ميناء رئيسيًا لسفن البحرية”.

ومع ذلك ، تكافح السلطنة لتحريك الإبرة لجذب أصحاب الأعمال الذين لا يزالون ينظرون إلى جبل علي كمحور المنطقة للتواصل مع العالم.

وفقًا للمركز الوطني للمعلومات الإحصائية، استحوذت الإمارات على 24 ٪ من الصادرات العمانية غير النفطية وإعادة التصدير في عام 2017.

على الرغم من الأهداف الطموحة، لا يزال القطاع اللوجستي في عمان في مهده.

بينما يحتل ميناء جبل علي المرتبة 11 على مستوى العالم. حيث مناولة 13.5 مليون حاوية 20 قدمًا (TEU) في عام 2020، سجل أكبر ميناء في عمان – صلالة – حجمًا أقل بثلاثة أضعاف واحتلاله المرتبة 43.

وتساءل الوهيبي: “من الناحية الاقتصادية، لم تستغل عمان البنى التحتية للموانئ بشكل كافٍ. لقد بنيناها. لكن علامة الاستفهام الآن هي في الحقيقة ما هي الفوائد الاقتصادية؟”.