طبيب كويتي يصور نساء عاريات وقت التخدير ويتحرش بهنّ! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب انتشار تسريبات صوتية ومصورة، تزعم قيام طبيب تخدير كويتي، بتصوير النساء عاريات وقت التخدير ونشر ذلك والتفاخر به بين أصدقائه.

ودشن ناشطون كويتيون وسم بعنوان “المتحرش محمد خليل باقر”، طالبوا فيه بضرورة ضبط هذا الطبيب ومحاسبته وجعله عبرة لانتهاكه حرمات المرضى.

وعبر الوسم تداول النشطاء بعضا من تسريبات الطبيب المجرم التي خرجت للعلن، بطريقة ما ويبدو أن أحد من كان يشاركهم هذه الصور والمقاطع من أصدقائه قد قرر فضحه.

ويظهر من هذه التسريبات التي رصدتها (وطن) أن الطبيب الكويتي، كان يستغل فترة تخدير المريضات ثم يقوم بتصويرهم عرايا، فيما كان يتحرش ببعضهن.

وتناقل النشطاء عبر الوسم صورا لهويته الكويتية، مطالبين بفضحه وتصعيد الأمر ليتم اتخاذ إجراء معه.

Hey @qehbham this trainee in your premises is bragging about keeping nude pictures of the patiets & broadcast it to his WhatsApp groups!

His name is:

Mohammad Abdulaziz#المتحرش_محمد_خليل_باقر https://t.co/ZULhSO6VTf pic.twitter.com/bgzrm8Ouca

