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طبيب كويتي يصور نساء عاريات وقت التخدير ويتحرش بهنّ! (فيديو)

طالب مغردون بضرورة ضبط الطبيب ومحاسبته

كتب باسل النجار
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب انتشار تسريبات صوتية ومصورة، تزعم قيام طبيب تخدير كويتي، بتصوير النساء عاريات وقت التخدير ونشر ذلك والتفاخر به بين أصدقائه.

ودشن ناشطون كويتيون وسم بعنوان “المتحرش محمد خليل باقر”، طالبوا فيه بضرورة ضبط هذا الطبيب ومحاسبته وجعله عبرة لانتهاكه حرمات المرضى.

وعبر الوسم تداول النشطاء بعضا من تسريبات الطبيب المجرم التي خرجت للعلن، بطريقة ما ويبدو أن أحد من كان يشاركهم هذه الصور والمقاطع من أصدقائه قد قرر فضحه.

ويظهر من هذه التسريبات التي رصدتها (وطن) أن الطبيب الكويتي، كان يستغل فترة تخدير المريضات ثم يقوم بتصويرهم عرايا، فيما كان يتحرش ببعضهن.

وتناقل النشطاء عبر الوسم صورا لهويته الكويتية، مطالبين بفضحه وتصعيد الأمر ليتم اتخاذ إجراء معه.

فيما لفت آخرون أن هذ الطبيب الذي يدعى محمد خليل باقر، هو مبتعث على نفقة الدولة ويدرس حاليا في برمنجهام.

واستنكروا كيف مثل هذا الطبيب “الوقح الخائن للأمانة” – حسب وصفهم- أن يحظى بدعم الدولة، مطالبين وزارة الصحة بضرورة اتخاذ قرار حاسم ضده سريعا.

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هذا وهاجم البعض الدكتور الشهير عبدالمطلب بهبهاني، استشاري طب وجراحة العيون الأستاذ المشارك بكلية الطب جامعة الكويت، بسبب دفاعه عن الباقر وزعمه أن هذه التسريبات المتداولة مفبركة، بسب صلة القرابة بينهما.

وقال خالد الدوسري:”عبدالمطلب بهبهاني اذا لم تستح فافعل ما شئت الدفاع عن متحرش تلك بحد ذاتها جريمة، اذا كانت الضحايا زوجتك او ابنتك هنالك ستشعر بألم الضحايا.”

وتابع:”ابحث في تلفونه لعلك تجد صورة لاحد معارفك. اتقي الله وامسح تغريدات الدفاع عن ولد خالتك الا اذا كنت انت ايضا متحرش.”

خضع للتحقيق مسبقاً 

ولفت آخرون إلى أن الطبيب محمد باقر المتحرش، تم التحقيق معه مرة قبل ذلك. ولكن الحكومة لم تقم بفعل اي شيء غير إيقافه عن العمل بدل السجن.

بينما ذكر آخرون أنه تم إيقاف بعثة هذا الطبيب الآن، وذلك وفق ما ذكر النشطاء بحسب تأكيد من وزير الصحة نفسه الدكتور باسل الصباح للنائب صالح الشلاحي.

هذا وقالت مغردة باسم منى عبر الوسم معبرة عن استغرابها من قصة هذا الطبيب:”موضوع الدكتور هذا غريب مافي مريضه تدخل على دكتور من غير وجود ممرضه او ممرض.”

وتابعت:”وبغرفة العمليات لابد من وجود دكاترة التخدير والممرضين والمساعدين”.

بينما نشر ناشط آخر تغريدة سابقة للطبيب المتحرش محمد باقر، كان ينتقد فيها ظاهرة التحرش.

وعلق بقوله:”شوفتوا إلى أي درجة هذا الشخص مُجرم! تفاخر بأفعاله وتوثيق صوت وصورة وبعدها يجي يحاضر بتويتر عن التصدي للمتحرشين.”

كما شدد ناشطون على أنه وسط التعتيم المثير للقلق من الاجهزة الرقابية ووزارة الصحة على جرائم و تجاوزات الطبيب المتحرش “لن نستسلم و سيتم نشر كل تجاوزات هالانسان المريض بحق الضحايا.”

وشددت رقية الحسيني، على أنه يجب سحب بعثة المتحرش محمد خليل باقر. وإيقافه عن مزاولة المهنة وسحب رخصته.

(المصدر: وطن -تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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