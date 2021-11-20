طبيب كويتي يصور نساء عاريات وقت التخدير ويتحرش بهنّ! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب انتشار تسريبات صوتية ومصورة، تزعم قيام طبيب تخدير كويتي، بتصوير النساء عاريات وقت التخدير ونشر ذلك والتفاخر به بين أصدقائه.

ودشن ناشطون كويتيون وسم بعنوان “المتحرش محمد خليل باقر”، طالبوا فيه بضرورة ضبط هذا الطبيب ومحاسبته وجعله عبرة لانتهاكه حرمات المرضى.

#المتحرش_محمد_خليل_باقر

يعترف "أنه تم التحقيق معه بسبب تحرشاته بالمراجعات وتم توقيفة وممنوع يكشف عليهم وخلوه بس يغير الضماد ومن فوق الملابس بس!راح الغرفة وقعد يشوف بورن ولما دخلت عليه مراجعة خلاها تفصخ وتحرش فيها وعطاها رقمه ع أساس يساعدها" pic.twitter.com/FiyXGZkDHl — ودّيان (@qp4351) November 18, 2021

وعبر الوسم تداول النشطاء بعضا من تسريبات الطبيب المجرم التي خرجت للعلن، بطريقة ما ويبدو أن أحد من كان يشاركهم هذه الصور والمقاطع من أصدقائه قد قرر فضحه.

ويظهر من هذه التسريبات التي رصدتها (وطن) أن الطبيب الكويتي، كان يستغل فترة تخدير المريضات ثم يقوم بتصويرهم عرايا، فيما كان يتحرش ببعضهن.

#المتحرش_محمد_خليل_باقر

يقوم بتخدير مريضاته ويرسل صورهن لقروبات أصدقاءه، ويدرس حاليا في برمنجهام بواسطة من وزير الصحة@MkBaqer pic.twitter.com/CiPr5DKeBK — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) November 18, 2021

وتناقل النشطاء عبر الوسم صورا لهويته الكويتية، مطالبين بفضحه وتصعيد الأمر ليتم اتخاذ إجراء معه.

Hey @qehbham this trainee in your premises is bragging about keeping nude pictures of the patiets & broadcast it to his WhatsApp groups! His name is:

Mohammad Abdulaziz#المتحرش_محمد_خليل_باقر https://t.co/ZULhSO6VTf pic.twitter.com/bgzrm8Ouca — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) November 20, 2021

فيما لفت آخرون أن هذ الطبيب الذي يدعى محمد خليل باقر، هو مبتعث على نفقة الدولة ويدرس حاليا في برمنجهام.

يتباهى باحتفاظه لصور المريضات عاريات قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية منشنوا مقر تدريبه في مستشفى Queen Elizabeth@qehbham#المتحرش_محمد_خليل_باقر pic.twitter.com/tK1uLMHM1E — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) November 20, 2021

واستنكروا كيف مثل هذا الطبيب “الوقح الخائن للأمانة” – حسب وصفهم- أن يحظى بدعم الدولة، مطالبين وزارة الصحة بضرورة اتخاذ قرار حاسم ضده سريعا.

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هذا وهاجم البعض الدكتور الشهير عبدالمطلب بهبهاني، استشاري طب وجراحة العيون الأستاذ المشارك بكلية الطب جامعة الكويت، بسبب دفاعه عن الباقر وزعمه أن هذه التسريبات المتداولة مفبركة، بسب صلة القرابة بينهما.

اهداء للدكتور عبدالمطلب بهبهاني اللي يدافع عن ابن ولد خالته و يقول "فبركة عالية التقنية"

ياخي استح ..

اسمع مرة ثانية . #المتحرش_محمد_خليل_باقر pic.twitter.com/qc9xWIMqfG — فُقهاء اللُغة (@AnonymousOfArab) November 20, 2021

وقال خالد الدوسري:”عبدالمطلب بهبهاني اذا لم تستح فافعل ما شئت الدفاع عن متحرش تلك بحد ذاتها جريمة، اذا كانت الضحايا زوجتك او ابنتك هنالك ستشعر بألم الضحايا.”

عبدالمطلب بهبهاني اذا لم تستح فافعل ما شئت

الدفاع عن متحرش تلك بحد ذاتها جريمة

اذا كانت الضحايا زوجتك او ابنتك هنالك ستشعر بألم الضحايا

ابحث في تلفونه لعلك تجد صورة لاحد معارفك

اتقي الله وامسح تغريدات الدفاع عن ولد خالتك

الا اذا كنت انت ايضا متحرش #المتحرش_محمد_خليل_باقر pic.twitter.com/jXj6hoQ9oS — خالد الدوسري (@RED_SIGNAL1) November 20, 2021

وتابع:”ابحث في تلفونه لعلك تجد صورة لاحد معارفك. اتقي الله وامسح تغريدات الدفاع عن ولد خالتك الا اذا كنت انت ايضا متحرش.”

خضع للتحقيق مسبقاً

ولفت آخرون إلى أن الطبيب محمد باقر المتحرش، تم التحقيق معه مرة قبل ذلك. ولكن الحكومة لم تقم بفعل اي شيء غير إيقافه عن العمل بدل السجن.

TW// تحرش#المتحرش_محمد_خليل_باقر

المتحرش هذا يتداول صور النساء الي بقومو بعمليات تجميلية فالقروبات ويذكر طريقة تحرشه فيهم!والآن مبتعث في بريطانيا، تم التحقيق معه مرة من قبل وما قامت الحكومة بفعل اي اشي غير ايقافه عن العمل بدل السجن@MkBaqer pic.twitter.com/Rad4DRJLEK — Noor 𓀡 (@zpowerpuffgirl) November 18, 2021

بينما ذكر آخرون أنه تم إيقاف بعثة هذا الطبيب الآن، وذلك وفق ما ذكر النشطاء بحسب تأكيد من وزير الصحة نفسه الدكتور باسل الصباح للنائب صالح الشلاحي.

🛑🛑عاجل: تم ايقاف بعثته الآن 🛑 بعد تأكيد د باسل الصباح بنفسه للنائب صالح الشلاحي على العز دكتور صالح على العز

✌️✌️✌️@Drbaselalsabah@Dr_S_ALMutairi#المتحرش_محمد_خليل_باقر — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) November 19, 2021

هذا وقالت مغردة باسم منى عبر الوسم معبرة عن استغرابها من قصة هذا الطبيب:”موضوع الدكتور هذا غريب مافي مريضه تدخل على دكتور من غير وجود ممرضه او ممرض.”

#المتحرش_محمد_خليل_باقر موضوع الدكتور هذا غريب مافي مريضه تدخل على دكتور من غير وجود ممرضه او ممرض وبغرفة العمليات لابد من وجود دكاترة التخدير والممرضين والمساعدين — 🇰🇼 منى (@q8naaaa) November 20, 2021

وتابعت:”وبغرفة العمليات لابد من وجود دكاترة التخدير والممرضين والمساعدين”.

بينما نشر ناشط آخر تغريدة سابقة للطبيب المتحرش محمد باقر، كان ينتقد فيها ظاهرة التحرش.

#المتحرش_محمد_خليل_باقر

شوفتوا إلى إي درجة هذا الشخص مُجرم!تفاخر بأفعاله وتوثيق صوت وصورة وبعدها يجي يحاضر بتويتر عن التصدي للمتحرشين https://t.co/aRClteqSUe — ودّيان (@qp4351) November 18, 2021

وعلق بقوله:”شوفتوا إلى أي درجة هذا الشخص مُجرم! تفاخر بأفعاله وتوثيق صوت وصورة وبعدها يجي يحاضر بتويتر عن التصدي للمتحرشين.”

كما شدد ناشطون على أنه وسط التعتيم المثير للقلق من الاجهزة الرقابية ووزارة الصحة على جرائم و تجاوزات الطبيب المتحرش “لن نستسلم و سيتم نشر كل تجاوزات هالانسان المريض بحق الضحايا.”

وسط التعتيم المثير للقلق من الاجهزة الرقابية و وزارة الصحة على جرائم و تجاوزات الطبيب #المتحرش_محمد_خليل_باقر 🔴🔴

لن نستسلم و سيتم نشر كل تجاوزات هالانسان المريض بحق الضحايا

و هنا خير مثال يوضح عقلية "دكتور البابطين" pic.twitter.com/tuTZ5TMcNt — فُقهاء اللُغة (@AnonymousOfArab) November 19, 2021

وشددت رقية الحسيني، على أنه يجب سحب بعثة المتحرش محمد خليل باقر. وإيقافه عن مزاولة المهنة وسحب رخصته.

يجب سحب بعثة #المتحرش_محمد_خليل_باقر

ايقافه عن مزاولة المهنة و سحب رخصته@KUWAIT_MOH @Drbaselalsabah — Ruqaya A ALHussaini🇰🇼 (@Ru2a_AL) November 19, 2021