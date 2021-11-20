الحوثي ينشر صور قصف قاعدة الملك خالد ومطار الملك عبدالله وأرامكو

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عمليات عسكرية في العمق السعودي، عبر الطائرات المسيرة حيث تم قصف قاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت لعملاق النفط السعودي أرامكو.

وفي هذا السياق، قال العميد يحيى سريع، المتحدث الرسمي باسم القوات التابعة للحوثي، في بيان له نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

واعلن قصف قاعدة الملك خالد في الرياض، ومطار الملك عبد الله في جدة، ومطار أبها. بحسب المتحدث

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:(فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ)

بعونِ اللهِ تعالى، ورداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ نفذت قواتُنا المسلحةعمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 20, 2021

وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثي أن العملية و قصف قاعدة الملك خالد في الرياض والمطارين، جاء “ردّاً على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره”. مضيفا:”نفّذت قواتنا عملية توازن الردع الثامنة”.

وقال:”تم تنفيذ سلسلة عملياتٍ في العمق السعودي ضدّ أهدافٍ عسكريةٍ بعددٍ من المسيّرات”.

وذلك بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو التالي:

قصفُ قاعدةِ الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة

وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢ — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 20, 2021

وأشار إلى أنَّ 14 طائرة مسيّرة استهدفت “قاعدة الملك خالد في الرياض، ومطار الملك عبد الله في جدة”. وكذلك “مصافي أرامكو ومطار أبها”.

كما جدد يحيى سريع تأكيده على أنّ القوات الحوثية “سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقّف العدوان ويرفع الحصار” حسب وصفه.

إن القواتِ المسلحةَ تؤكدُ قدرتَها على تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ الهجوميةِ ضد العدوّ السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاعِ المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

إن القواتِ المسلحةَ وبعونِ اللهِ تعالى سوف تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ والله على ما نقولُ شهيد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 20, 2021

كما نشر يحيى سريع، صورا جوية عبر الأقمار الصناعية، زعم أنها للمواقع العسكرية التي تم استهدافها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال إنها “مواقع الباتريوت ومواقع أخرى هامة، وهي تعتبر قاعدة عسكرية في محيط المطار.”

صور جوية للمواقع العسكرية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض والتي تم إستهدافها خلال عملية توازن الردع الثامنة وهي مواقع الباتريوت ومواقع اخري هامه

وهي تعتبر قاعدة عسكرية في محيط المطار . pic.twitter.com/Hdftude80F — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 20, 2021

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكذب

وتعليقا على ما ذكره يحيى سريع، كذب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، ما ورد في بيان المتحدث باسم قوات الحوثي.

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”بيان ليس له معنى إلا التخبط مما ألحقه التحالف بهم من ضربات موجعة في الأيام الماضية.”

بيان ليس له معنى الا التخبط مما ألحقه التحالف بهم من ضربات موجعة في الأيام الماضية .. قصف للرياض وجدة لم يلاحظه أي أحد من ساكنيها..على قدر الألم يتصاعد التأليف والكذب في محاولة يائسة لرفع معنويات منهارة ومرتبكة pic.twitter.com/oQ9af8uq61 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 20, 2021

وتابع:”قصف للرياض وجدة لم يلاحظه أي أحد من ساكنيها..على قدر الألم يتصاعد التأليف والكذب في محاولة يائسة لرفع معنويات منهارة ومرتبكة”

إسقاط أربع طائرات مسيرة

ويشار إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان التحالف العربي بقيادة الرياض أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون.

بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين.

وأكد التحالف في بيانه أمس، أنه بدوره شن “عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد”.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الآونة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.

اقرأ أيضاً: اليمن .. النازحون في مأرب على حافة كارثة إنسانية مع تقدم الحوثيين

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس الجمعة، عن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

كما كشف التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وأشار التحالف إلى “فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء”، كاشفا “سقوط الصاروخين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما”.

ولفت إلى أن “عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر”.

وأمس أيضا، أفادت وسائل إعلام يمنية باستهداف هجوم مزدوج بالطائرات المسيّرة مدنَ نجران وجيزان وأبها في السعودية.

مشيرةً إلى أن حركة الملاحة الجوية توقفت في عدد من المطارات السعودية.