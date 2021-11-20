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الحوثي ينشر صور قصف قاعدة الملك خالد ومطار الملك عبدالله وأرامكو

"والأمير عبدالرحمن بن مساعد يُكذّب"

كتب باسل النجار
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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عمليات عسكرية في العمق السعودي، عبر الطائرات المسيرة حيث تم قصف قاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت لعملاق النفط السعودي أرامكو.

وفي هذا السياق، قال العميد يحيى سريع، المتحدث الرسمي باسم القوات التابعة للحوثي، في بيان له نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

واعلن قصف قاعدة الملك خالد في الرياض، ومطار الملك عبد الله في جدة، ومطار أبها. بحسب المتحدث

وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثي أن العملية و قصف قاعدة الملك خالد في الرياض والمطارين، جاء “ردّاً على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره”. مضيفا:”نفّذت قواتنا عملية توازن الردع الثامنة”.

وقال:”تم تنفيذ سلسلة عملياتٍ في العمق السعودي ضدّ أهدافٍ عسكريةٍ بعددٍ من المسيّرات”.

وأشار إلى أنَّ 14 طائرة مسيّرة استهدفت “قاعدة الملك خالد في الرياض، ومطار الملك عبد الله في جدة”. وكذلك “مصافي أرامكو ومطار أبها”.

كما جدد يحيى سريع تأكيده على أنّ القوات الحوثية “سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقّف العدوان ويرفع الحصار” حسب وصفه.

كما نشر يحيى سريع، صورا جوية عبر الأقمار الصناعية، زعم أنها للمواقع العسكرية التي تم استهدافها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال إنها “مواقع الباتريوت ومواقع أخرى هامة، وهي تعتبر قاعدة عسكرية في محيط المطار.”

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكذب

وتعليقا على ما ذكره يحيى سريع، كذب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، ما ورد في بيان المتحدث باسم قوات الحوثي.

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”بيان ليس له معنى إلا التخبط مما ألحقه التحالف بهم من ضربات موجعة في الأيام الماضية.”

وتابع:”قصف للرياض وجدة لم يلاحظه أي أحد من ساكنيها..على قدر الألم يتصاعد التأليف والكذب في محاولة يائسة لرفع معنويات منهارة ومرتبكة”

إسقاط أربع طائرات مسيرة

ويشار إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان التحالف العربي بقيادة الرياض أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون.

بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين.

وأكد التحالف في بيانه أمس، أنه بدوره شن “عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد”.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الآونة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.

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وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس الجمعة، عن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

كما كشف التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وأشار التحالف إلى “فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء”، كاشفا “سقوط الصاروخين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما”.

ولفت إلى أن “عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر”.

وأمس أيضا، أفادت وسائل إعلام يمنية باستهداف هجوم مزدوج بالطائرات المسيّرة مدنَ نجران وجيزان وأبها في السعودية.

مشيرةً إلى أن حركة الملاحة الجوية توقفت في عدد من المطارات السعودية.

(المصدر: وطن – متابعات – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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