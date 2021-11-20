خبير يحذر: لا تحفظوا ماء الشرب بالعبوات البلاستيكية لهذه المدة

حذر خبير في اختبار المياه، من حفظ ماء الشرب لفترة طويلة في زجاجات من البلاستيك.

ونوه يوري جونشار، المدير العام لمركز التحكم الرئيسي واختبار مياه الشرب، إلى خطورة ذلك، وما يتسبب به على صحة الشخص.

الكربون العضوي

وقال يوري في لقاء مع صحيفة “سبوتنيك” الروسية، إن تخزين المياه لفترة طويلة في زجاجة من البلاستيك، مضر بالصحة.

وأشار يوري إلى أن الكثيرين يستخدمون زجاجة الماء البلاستيك لأكثر من مرة، ويضيفون ماءً جديداً في العبوة.

وتابع: “نجري بحثا حول محتوى إجمالي الكربون العضوي في المياه المعبأة، وهو مؤشر تراكمي لوجود مركبات عضوية في الماء تلامس البلاستيك”.

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وأضاف: “نقوم بها بعد شهر، بعد ستة أشهر، بعد عام وبعد 18 شهرا، من وجود الماء في الزجاجة البلاستيكية”.

تسبب السرطان

وأكد يوري أنه كلما طالت مدة تخزين الماء في زجاجة بلاستيكية، تتراكم فيه المركبات العضوية الضارة على صحة الناس.

وكشف يوري أن هذا الرقم تجاوز جميع التركيزات القصوى المسموح بها لمدة 18 شهرا.

وأوضح الخبير أن العديد من المواد التي ينتهي بها المطاف في مياه الشرب من البلاستيك، تسبب السرطان.

كما حذر يوري من وضع االماء الساخن في زجاجة بلاستيك، أو إبقاءها في الشمس، مؤكداً أنه أمر خطير جداً.

سر كلمة “طبيعي”

وقال يوري: “حين تشتري المياه المعبأة في أحد المتاجر، لا تحتاج فقط إلى التحقق من تاريخ التعبئة”.

وشدد على التأكد من وجود كلمة “طبيعي” على الملصق الموضوع على زجاجة التعبئة بالمتجر.

وأوضح يوري أنه إذا كانت الزجاجة البلاستيك غير مكتوب عليها كلمة “طبيعي”، فهذا يعني أنها ليست من مياه بئر.

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وقال: “قد تكون مجرد ماء صنبور، يمر عبر مرشح إبريق عادي”.

كمية الماء المطلوبة للوقاية من أمراض القلب

ومعروف صحياً أنه يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

وهي توصية صحية قديمة، لضمان توفير مياه الشرب الكافية ودعم الصحة العامة ومنع الجفاف.

لكن دراسة حديثة كشفت سبباً جديداً يجعلك حريص على شرب الماء.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ناتاليا ديميتريفا إن شرب الماء قد يمنع أو على الأقل يبطئ التغيرات في القلب التي تؤدي إلى فشل القلب.

(المصدر: سبوتنيك)