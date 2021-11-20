استعداداً لمونديال 2022 .. قطر تتحول إلى متحف فني كبير في الهواء الطلق

أعلنت متاحف قطر، أن قطر ستتحول قريبًا إلى متحف فني كبير في الهواء الطلق يضم أكثر من 40 عملاً فنياً عاماً جديداً في جميع أنحاء الدولة.

كل ذلك جزء من احتفال فني فريد من نوعه لكأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة.

وبدأ تركيب الأعمال الفنية الجديدة هذا الأسبوع وسيستمر حتى بداية كأس العالم في نوفمبر من العام المقبل. مما يمنح الإقامة والزائرين لمحة عن تحول البلاد إلى مركز فني.

وقالت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: “إن إثراء الأماكن العامة في قطر بأعمال فنية غير عادية لفنانين من جميع الجنسيات والخلفيات هو مصدر فخر لأمتنا”.

كما أضافت: “آمل أن يستمتع مجتمعنا المحلي بالإضافة إلى ملايين الزوار بهذه الأعمال الفنية المتميزة كتجربة متحف في الهواء الطلق. ونتوقع أن نرحب بهم في الدوحة في عام 2022 من لحظة وصولهم إلى مطار حمد الدولي.”

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بينما سيتم عرض الأعمال الفنية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من مطار الدوحة الأكثر حداثة للترحيب بالجماهير.

كما ستعرض في محطات السكك الحديدية القطرية، والملاعب المختارة التي ستستضيف مباريات كأس العالم، إضافة إلى الحدائق العامة ، ومناطق التسوق ، و المرافق التعليمية والرياضية.

متاحف قطر تتعاون مع عدة جهات

في العام المقبل، ستعمل متاحف قطر بشكل وثيق مع مطار حمد الدولي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) لضمان نجاح برنامج الفن العام.

وقال عبد الرحمن أحمد الإسحاق ، مدير قسم الفنون العامة في متاحف قطر: “إن إضافة أكثر من 40 عملاً في جميع أنحاء الدوحة وفي جميع أنحاء البلاد هو تعبير عن التزام متاحف قطر ببرنامجها الفني العام. الذي ينشط المساحات التي نتشاركها. ويشجع الحوار بين عدد لا يحصى من الناس ، ويوفر مصادر الإلهام”.

بينما سيتم عرض العديد من روائع الفنانين القطريين والإقليميين والعالميين المشهورين كجزء من البرنامج.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للأعمال الفنية العامة لمكتبة قطر إلى أكثر من 100 عمل فني.

ومن بين الفنانين القطريين والإقليميين الذين سيتم تمثيلهم: عادل عابدين ، محمد العتيق ، أحمد البحراني ، شوق المانع ، شعاع المفتاح ، سلمان المالك إضافة إلى: منيرة القادري ، فرج دهام ، سيمون فتال ، وفيقة. سلطان.

ومن الفنانين العالميين دانيال أرشام ، وتوم كلاسن ، وشيزاد داود ، وأولافور إلياسون ، وكاثرينا فريتش ، وعيسى جنزكن ، وشيلبي جوبتا ، وسوبود جوبتا. إضافةً إلى: مارك هاندفورث ، وجيتيش كالات ، وبروس نعمان ، وإرنستو نيتو ، وفاي توغود.

من خلال هذا العمل الهام، حصل المشروع على مكانته كواحد من أكثر برامج الفن العام طموحًا على مستوى العالم.

بدأت الحملة المتجددة لتوسيع حضور الفن العام في يوليو 2021. بدءًا من تركيب تمثال توم كلاسن الضخم فالكون (2021) خارج مطار حمد الدولي.

وتحت قيادة هيئة متاحف قطر ودفعها لدمج الفن في الحياة اليومية ، أصبحت قطر واحدة من أولى الدول في دول مجلس التعاون الخليجي التي ابتكرت برنامجًا شاملاً للفن العام المعاصر.