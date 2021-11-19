مباراة برشلونة وإسبانيول في منافسات الدوري الإسباني
مباراة برشلونة وإسبانيول في منافسات الدوري الإسباني
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موعد ومعلق مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال14

كتب فارس أبو شيحة
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يستضيف فريق برشلونة أولى المواجهات بقيادة المدرب الجديد تشافي أمام منافسه. الضيف إسبانيول مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

وستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، العراق، اليمن، البحرين، قطر، الكويت، كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة. الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين برشلونة ونظيره الضيف إسبانيول عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الضيف إسبانيول، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما وسيكون في سط الفريق كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق إسبانيول

وسيلعب المدرب أبدى فيسنتي مورينو بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف فريق برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دييغو لوبيز.

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بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ديداك فيلا، فيرناندو كاليرو، ديفيد لوبيز سيلفا، لكن في خط الوسط سيكون كلاً من: كايدي باري، سيرجي داردير، أوسكار ميليندو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، وو لي، خافي بوادو، لورين مورون.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع منافسه إسبانيول بنفس النقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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