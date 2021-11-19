موعد ومعلق مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة أولى المواجهات بقيادة المدرب الجديد تشافي أمام منافسه. الضيف إسبانيول مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

وستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، العراق، اليمن، البحرين، قطر، الكويت، كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة. الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

The training before the training before the Derby pic.twitter.com/sGtZnaI0UZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين برشلونة ونظيره الضيف إسبانيول عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الضيف إسبانيول، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما وسيكون في سط الفريق كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق إسبانيول

وسيلعب المدرب أبدى فيسنتي مورينو بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف فريق برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دييغو لوبيز.

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بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ديداك فيلا، فيرناندو كاليرو، ديفيد لوبيز سيلفا، لكن في خط الوسط سيكون كلاً من: كايدي باري، سيرجي داردير، أوسكار ميليندو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، وو لي، خافي بوادو، لورين مورون.

SOORT | مباراة إسبانيول ستكون المباراة رقم 900 للبارسا بشعار اليونيسيف على قميص الفريق 👕 ▪️أول لقاء بشعار اليونيسيف كان يوم 12 سبتمبر 2006 أمام ليفيسكي صوفيا في دوري الأبطال، وانتهت 5-0 للبارسا. pic.twitter.com/wfCUXTwFO9 — FCB World (@forcabarca_ar) November 17, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع منافسه إسبانيول بنفس النقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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