قطر أفضل رهان لبريطانيا للخروج من مأزق الطاقة .. لهذه الأسباب

أكد تقرير إخباري أن دولة قطر تعتبر أفضل رهان لبريطانيا للخروج من مأزق الطاقة الذي تعاني منه.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، وأفلس حوالي 20 شركة طاقة بريطانية هذا العام وحده، والمملكة المتحدة لديها سعة تخزين تكفي لبضعة أيام فقط.

قال هيو مايلز ، مؤسس Arab Digest، لموقع Middle East Eye: “لن تذهب المملكة المتحدة إلى الإيرانيين أو الروس (الذين لديهم أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم). ولكن إلى قطر، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا”.

في أوائل نوفمبر، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة المتحدة تجري محادثات مع الدوحة لكي تصبح قطر الغاز الطبيعي المسال “مورد الملاذ الأخير”.

وبحسب ما ورد تم إعادة توجيه أربع ناقلات قطرية للغاز الطبيعي المسال من آسيا إلى المملكة المتحدة للمساعدة.

قال ديفيد روبرتس، الأكاديمي في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينجز كوليدج لندن: “موضوع مورد الملاذ الأخير هو حديث العلاقات العامة”.

وأضافك “عندما بدأت أزمة الطاقة قبل بضعة أسابيع، كان من المفترض أن تتدخل قطر بمزيد من الناقلات. كان هذا هو الحال إلى حد ما، وليس مفاجئًا تمامًا.”

ومع ذلك، نفت حكومة المملكة المتحدة أنها تسعى للحصول على عقود للغاز الطبيعي المسال مع قطر.

صرح متحدث باسم الحكومة في رسالة بريد إلكتروني إلى ميدل إيست آي في 15 نوفمبر: “لم تطلب حكومة المملكة المتحدة أو تؤمن أي شحنات إضافية من الحكومة القطرية”.

“تظل إمدادات الغاز لدينا آمنة ، بفضل مجموعة متنوعة من المصادر في الداخل والخارج. لدينا قدرة توصيل أكثر من كافية لتلبية الطلب “.

صفقة الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع قطر حتمية

على الرغم من استجابة الحكومة، فإن صفقة الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع قطر ليست مرجحة فحسب، كما يقول المحللون، ولكنها حتمية.

ناصر التميمي، خبير الطاقة القطري وكبير المنتسبين في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) قال: “إذا لم تفعل المملكة المتحدة ذلك الآن، فإنها ستفعل ذلك عاجلاً أم آجلاً. عليهم أن يفعلوا ذلك”.

وأضاف “لا تريد حكومة المملكة المتحدة إعطاء الانطباع بوجود أزمة ولكن إذا رأيت الأرقام . فإن التخزين منخفض وكل شيء آخر منخفض. لا بد أنهم يحصلون على شيء من قطر.”

في غضون ذلك، سيكون القطريون أكثر استعدادًا لعقد صفقة مع البريطانيين.

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قال مايلز: “سيكون من دواعي سرور قطر تقديم المساعدة.، حيث ستحصل على عناوين جيدة وتسجيل نقاط مع حكومة المملكة المتحدة والجمهور البريطاني”.

وأضاف: “إنها أيضًا بوليصة تأمين على الحياة -إنها سياسة-. والدوحة ليست مهتمة فقط بجني الأموال”.

لطالما كانت قطر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة. وبلغت ذروتها في عام 2011 بنسبة 98 في المائة من الواردات.

في عام 2019، بدأت واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية في الارتفاع مرة أخرى من 15 في المائة إلى 39 في المائة.

وبحلول عام 2020، شكل الغاز القطري 48 في المائة من الواردات.

قال التميمي: “هذا العام سيكون هو نفسه عام 2020 ، بحوالي سبعة ملايين طن ، ربما أكثر أو أقل قليلاً”.

واستدرك: “ولكن إذا نظرت إلى الصورة الكاملة، فإن قطر هي الأولى. مع ما يقرب من نصف واردات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال”.

اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي

من المقرر أن يزداد اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي فقط حيث بلغ الإنتاج المحلي ذروته في عام 2000.

وفي العام الماضي، شكّل الغاز 30 بالمائة من إجمالي الطلب على الطاقة. وسخّنت غلايات الغاز 86 بالمائة من المنازل البريطانية ، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة.

قال التميمي: “سيزداد الاعتماد على الاستيراد. وهذا هو السبب في أن قطر ستكون مناسبة بشكل جيد، لأن المملكة المتحدة لا تريد الاعتماد على روسيا، والنرويج في حدودها فيما يمكن أن تقدمه . مورد الملاذ الأخير”.

ستربط مثل هذه الخطوة بخطط قطر لتوسيع أسواق المشترين خارج آسيا – حاليًا حوالي 70 في المائة من الصادرات – حيث تزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا (طن متري / سنوي) إلى 110 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025 ، وإلى 126 طن متري / سنة أخرى بحلول عام 2027.

قال جوستين دارجين ، خبير الطاقة في جامعة أكسفورد: “تريد قطر إعادة تركيز علاقتها التصديرية مع أوروبا ، لذا فإن الصفقة بين المملكة المتحدة وقطر ستكون بمثابة مباراة في السماء ، حيث تحتاج المملكة المتحدة إلى هذا الغاز وتحتاج إلى مورد الملاذ الأخير”. .

تعتبر صناعة الغاز الطبيعي مصدرًا رئيسيًا لانبعاث الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية.

في قمة المناخ COP26 التي اختتمت مؤخرًا واستضافتها المملكة المتحدة، تعهدت الدول بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.

ومن غير الواضح كيف ترتبط أي خطط لزيادة الواردات بهذا التعهد.

‘العقود مثل الأسرار النووية’

إذا كانت المملكة المتحدة تسعى للحصول على عقد مع قطر لتكون موردًا في الحالات القصوى ، فقد تكون الدوحة مرنة.

عادة، يتم تسعير العقود طويلة الأجل في قطر بنسبة 10 إلى 15 في المائة من سعر النفط – إذا كان برميل النفط 100 دولار ، يدفع المشتري ما بين 10 إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu).

وقال التميمي: “قطر قد تكون مرنة، على عكس آسيا، المملكة المتحدة ليست مجرد زبون. ربما يعطون بريطانيا 9 في المائة أو 10 في المائة مرتبطة بسعر النفط”.

ولكن إذا كانت السوق ضيقة، كما هو الحال الآن، فسيتعين على قطر تحويل الشحنات إلى المملكة المتحدة.بحسب التميمي

وقال التميمي: “بالنسبة للقطريين، هذا امتياز ، لذلك قد يحتاجون إلى تمديد العقد من 5 إلى 10 سنوات ، أو من 10 إلى 15 سنة”.

أيا كانت الصفقة التي توقعها الدوحة، كما هو الحال مع العقود مع الدول الأخرى ، فستكون تحت حراسة مشددة. فالعقود لا تظهر للجمهور. هي مثل الأسرار النووية”.

هناك ما هو أكثر من الصفقة من قطر لتحويل السفن المليئة بالغاز الطبيعي المسال للحفاظ على دفء المنازل في المملكة المتحدة.

تفضل قطر تعميق العلاقات

قال دارجين: “ليست المملكة المتحدة في متناول اليد لقطر، حيث تفضل قطر تعميق العلاقات”.

واضاف دارجين: “غالبًا ما تعمل تجارة الطاقة كنوع من الغراء لتوطيد علاقات أوسع نطاقًا. سواء كان ذلك استثمارًا اقتصاديًا أو تعاونًا عسكريًا ، والذي يميل إلى اتباع الاعتماد على صادرات الطاقة”.

استخدمت قطر علاقاتها السخية والتاريخية مع المملكة المتحدة لتوطيد العلاقة. بعد أن استثمرت 50 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، دخلت مؤسسة قطر ورولز رويس في شراكة إستراتيجية لاستثمار المليارات في أعمال تكنولوجيا المناخ.

في مجال مبيعات الأسلحة ، وقعت قطر صفقات بقيمة 57 مليار دولار مع المملكة المتحدة خلال العقد الماضي.

تم توقيع صفقة تصدير بقيمة 6.74 مليار دولار لـ 24 طائرة من طراز تايفون وتسع طائرات هوك في عام 2018 .

بينما في أبريل، تم توقيع شراكة دفاعية بين القوات الجوية للبلدين.

قال مايلز: “لا أعتقد أن قطر ستبرم صفقة صعبة للغاز الطبيعي المسال. إنها تريد الأمن على المدى الطويل، وللتأكد من أن بريطانيا ستدعمها عندما تدق ناقوس الخطر”.

وختم بالقول: “قطر مستعدة لفعل كل ما في وسعها بشكل معقول لمساعدة المملكة المتحدة، سواء كان ذلك بالغاز أو المال، وهو ما يمكنها تقديمه بسهولة.”