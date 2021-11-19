سمية الخشاب تستعرض أنوثتها بفستان ذهبي جريء يكشف الكثير ووصلة رقص أجنبية!

استعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنوثتها بجلسة تصوير جديدة بفستان جريء.

المذاق الكلاسيكي

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور عبر “انستجرام”، ظهرت خلالها بفستان ذهبي قصير.

وتميزت إطلالة سمية بأنها قريبة من الأوف شولدر من جهة واحدة، واستكملتها بحذاء ذهبي أيضاً، تاركةً شعرها منسدلاً.

وعقبت سمية على الصور: “المذاق الكلاسيكي”.

هجوم وإشادة!

وتباينت ردود الأفعال حول صور سمية، فمنهم من رأى أنها جميلة وتبدو أصغر من سنها، وآخرون هاجموا جرأتها.

وجاء في التعليقات: “بتحاول تنضف بس هي هتفضل شمال”.

وكتب آخر: “دي بتصغر مش بتكبر”.

وسخر متابع من تركيز سمية على جلسات التصوير مؤخراً، وكتب: “مش بتعمل اى حاجه اليومين دول غير التصوير”.

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فتاة تيك توك

كما نشرت سمية فيديو عبر تويتر، وهي ترقص بليجن مثير، على أنغام أغنية أجنبية.

وعقبت: “فتاة التيك توك”.

tiktok girl xo pic.twitter.com/RceACVCPfB — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 19, 2021

ملامح مختلفة ووجه منتفخ

وقبل أيام، فاجأت سمية متابعيها بملامحها المختلفة في أحدث ظهور لها.

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”.

وبدت الفنانة المصرية بوجه منتفخ وشكل جديد، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

سمية الخشاب: لا أحتاج رجل

وفي سياق آخر، أثارت الفنانة المصرية الجدل قبل أيام بتصريحاتها حول وجود الرجل في حياتها.

وقالت الفنانة المصرية في لقاء ببرنامج “بصراحة مع”: “ليست نهاية العالم كون المرأة مطلقة، ومش عارفة ليه دايما الست بتتهاجم”.

وتابعت: “أنا برمجت دماغي إن ربنا خلقني مش ناقصة حد يكملني، وأنا مش محتاجة راجل في حياتي، لكن لو لقيت الشخص اللي يناسبني معنديش مشكلة”.

وزادت الخشاب: “الست تقدر تكون أو لا تكون من غير الراجل، وأنا مش في حرب ضد الراجل. بس أنا ضد المثل اللي بيقول ضل راجل ولا ضل حيطة. لأن ساعات بيكون ضل الحيطة أحسن من الراجل، لو هو مش سند”.

جواز الصالونات

وكتبت الفنانة في تغريدة عبر تويتر: “جواز الصالونات يعد أفشل نوع جواز.. مش عارفة إزاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟”.

جواز الصالونات ده يعتبر افشل نوع جواز مش عارفه ازاي ممكن واحده تتجوز واحد مشافتهوش الا كذا مره — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 14, 2021

وردت سمية على مغرد عبر تويتر سألها عن حب الحاج متولي لخمس سيدات.

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وكتبت: “طفاسة بعيد عنك، أنا أعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت، وبتكلم الـ3 في نفس الوقت والـ3 المساكين مش عارفين حاجة”.

طفاسه بعيد عنك، انا اعرف ناس بتحب ٣ فنفس الوقت وبتكلم ال٣ فنفس الوقت وال٣ المساكين مش عارفين حاجه https://t.co/Rw9CJbkjQ0 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 14, 2021

(المصدر: وطن+مواقع التواصل)