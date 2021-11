حماس ترد على بريطانيا بعد تصنيفها منظمة إرهابية (بيان)

ردّت حركة حماس، الجمعة، على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الإعلان عن الحركة “تنظيما إرهابيا”، وتهديدها لكل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات، باعتباره يناصر “تنظيماً إرهابياً”.

وقالت الحركة في بيانٍ اطّلعت عليه “وطن“: “للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم. فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا”.

وأضافت حماس: “إن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي. فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب. إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب. بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية”.

اقرأ أيضاً: بريطانيا ترتكب خطيئة أخرى وتعلن حماس “منظمة إرهابية” وإسرائيل ترحب

وتابعت الحركة في بيانها: “إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب. وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب”.

وطالبت حماس “المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به”.

كما دعت الحركة بريطانيا أن “تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني. وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور. بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة”.

ودعت حماس “كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة. إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام”.

اقرأ أيضاً: القيادي في حمــاس حسن يوسف لـِ”وطن”: المقاومة تمتلك ما يبيض الوجوه والسجون

وحتمت الحركة بالتأكي على أن “الشعب الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، متيقنين أننا سنحقق أهدافنا وأقرب مما يتوقع الكثيرون، فهذا درس التاريخ الثابت الذي لا يحيد”.وفق البيان

واعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في تغريدةٍ عبر تويتر، أنها اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل.

وقالت في تغريدتها: “هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”. حسب تعبيرها

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

ومنذ عام 2001، أعلنت المملكة المتحدة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس “منظمة إرهابية”.

واليوم تعلن الحركة بشقيها السياسي والعسكري على هذا النحو.

وبالمثل، صنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان حماس بأكملها على أنها منظمة إرهابية.

بينما قامت أستراليا ونيوزيلندا وباراغواي فقط بتطبيق وصف الإرهاب على الجناح العسكري لحركة حماس.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالتقارير التي تتحدث عن القرار البريطاني بإعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس، “منظمة إرهابية”.

وقال نفتالي بينيت في تغريدة على موقع تويتر “حماس منظمة إرهابية .ببساطة”.

وكتب بينيت على موقع تويتر “حماس هي جماعة إسلامية راديكالية تستهدف الإسرائيليين الأبرياء وتسعى إلى تدمير إسرائيل. أرحب بعزم المملكة المتحدة على إعلان حماس منظمة إرهابية بالكامل – لأن هذا هو بالضبط ما هي عليه”.

Hamas is a radical Islamic group that targets innocent Israelis & seeks Israel's destruction.

I welcome the UK’s intention to declare Hamas a terrorist organization in its entirety — because that’s exactly what it is.

Thank you to my friend @BorisJohnson for your leadership.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021