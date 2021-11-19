حسام غالي يكشف تفاصيل سحب إشارة القيادة وموقف عماد متعب معه

كشف نجم الأهلي المصري السابق حسام غالي، تفاصيل سحب إشارة قيادة فريق الأهلي. منه من قبل الإدارة، حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأهلاوي ومنحها لزميله عماد متعب، بسبب خلعه إشارة القيادة في إحدى المباريات والقياد بركلها اعتراضًا على قرار حكم المباراة بطرده من المباراة بالبطاقة الحمراء.

حسام غالي وإشارة القيادة

وقال اللاعب السابق غالي، في حوار صحفي معه على شبكة قنوات ” أون تايم سبورت.” الرياضية المصرية، قائلاً: ” عمري ما كنت لاعبًا فرديًا، حيث أنني أحب اللعب الجماعي وأفضل لاعب الكرة للاعب القادر على التسجيل بنسبة مئة في المئة دون الطمع فيها، ولم أفكر في الاعتزال بعد قرار سحب إشارة القيادة”.

حسام غالي يكشف كواليس أزمة سحب الشارة منه في الأهلي.. وموقف متعب الجميل معه 🔥🔥#حسام_غالي_مع_شوبير#ملعب_ONTime pic.twitter.com/78N7NYzQnU — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 18, 2021

وأردف، ” لدي كبرياء كبيرة جدًا، ومن أصعب الأمور التي تعرضت لها هو سحب إشارة. قيادة فريق الأهلي، وخاصة أنها جاءت من أهل بيتي، لأنهم أكثر الناس معرفة بشخصيتي، وعمري ما كنت أقصد إهانة إشارة القيادة الخاصة بالنادي، ولكن اعتراضًا على قرار الحكم الذي أشهر في وجهي البطاقة الحمراء ولم أكن في حينها أستحقه”.

حسام غالي: لقب "الكابيتانو" الأقرب لقلبي.. وأبكي بالدموع في حالة خسارة الأهلي 💥💥#حسام_غالي_مع_شوبير#ملعب_ONTime pic.twitter.com/C8k8OIR7nd — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 18, 2021

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كما واستكمل غالي، ” كانت منافسة قوية في بطولة الدوري المصري، كان الطرد هو سبب غضبي. في تلك المباراة فألقيت إشارة القيادة، كما أن لاعبون كبار في أوروبا فعلوا هذا الأمر، ولم أقصد إهانة النادي وحزنت جدًا على قرار سحب إشارة القيادة”.

عماد متعب وإشارة القيادة

وأضاف، ” خلال العودة آنذاك مع الفريق كلمني أحد كان يريد أن أدخل في مداخلة قائلاً لي: ” هتعمل إيه مع قرار سحب .إشارة القيادة، فقلت له: مين طلع القرار .. ده احنا في الأتوبيس والمدرب ومدير الكرة موجود وما حدا بلغني في الأمر، كما أنني سألت زميلي وائل جمعة فقال لي: لما نرجع القاهرة هنتكلم”.

#حسام_غالي_مع_شوبير:"أبرز تصريحات حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق في ملعب أون تايم pic.twitter.com/9zb5BOp6Cl — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 19, 2021

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وتابع، ” تم منح إشارة القيادة إلى عماد متعب، وعدت في اليوم التالي .وتدربت بشكل طبيعي، وجاء متعب أثناء التدريبات الاستشفائية، وقال للفريق: ياجماعة اللي بيدي التعليمات من هنا ورايح حسام غالي، والإشارة دي احترامًا لقرار الإدارة، فقلت له: أنا مش فارق معايا أنت الكابتن، فقال لي والله ما هيحصل”.

محمد فضل يرد على أحمد فهمي 😂.. ويؤكد: علاقتي مع فهمي وغالي "عشرة عمر" 👌👌#حسام_غالي_مع_شوبير#ملعب_ONTime pic.twitter.com/5qn8ULiBKa — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 18, 2021

ومن الجدير بالذكر، فإن اللاعب حسام غالي قد اعتزل مسيرته الكروية. في رياضة كرة القدم عام 2018، داخل صفوف فريق الأهلي المصري بعد مسيرة احترافية. تنقل من خلالها العديد من الدوريات الأوروبية العربية.

(المصدر: وطن + أون تايم سبوت)

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