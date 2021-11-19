حسام غالي والحديث عن تفاصيل إشارة القيادة منه وموقف عماد متعب منه
حسام غالي والحديث عن تفاصيل إشارة القيادة منه وموقف عماد متعب منه
Videoرياضة

حسام غالي يكشف تفاصيل سحب إشارة القيادة وموقف عماد متعب معه

كتب فارس أبو شيحة
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كشف نجم الأهلي المصري السابق حسام غالي، تفاصيل سحب إشارة قيادة فريق الأهلي. منه من قبل الإدارة، حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأهلاوي ومنحها لزميله عماد متعب، بسبب خلعه إشارة القيادة في إحدى المباريات والقياد بركلها اعتراضًا على قرار حكم المباراة بطرده من المباراة بالبطاقة الحمراء.

حسام غالي وإشارة القيادة

وقال اللاعب السابق غالي، في حوار صحفي معه على شبكة قنوات ” أون تايم سبورت.” الرياضية المصرية، قائلاً: ” عمري ما كنت لاعبًا فرديًا، حيث أنني أحب اللعب الجماعي وأفضل لاعب الكرة للاعب القادر على التسجيل بنسبة مئة في المئة دون الطمع فيها، ولم أفكر في الاعتزال بعد قرار سحب إشارة القيادة”.

وأردف، ” لدي كبرياء كبيرة جدًا، ومن أصعب الأمور التي تعرضت لها هو سحب إشارة. قيادة فريق الأهلي، وخاصة أنها جاءت من أهل بيتي، لأنهم أكثر الناس معرفة بشخصيتي، وعمري ما كنت أقصد إهانة إشارة القيادة الخاصة بالنادي، ولكن اعتراضًا على قرار الحكم الذي أشهر في وجهي البطاقة الحمراء ولم أكن في حينها أستحقه”.

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كما واستكمل غالي، ” كانت منافسة قوية في بطولة الدوري المصري، كان الطرد هو سبب غضبي. في تلك المباراة فألقيت إشارة القيادة، كما أن لاعبون كبار في أوروبا فعلوا هذا الأمر، ولم أقصد إهانة النادي وحزنت جدًا على قرار سحب إشارة القيادة”.

عماد متعب وإشارة القيادة

وأضاف، ” خلال العودة آنذاك مع الفريق كلمني أحد كان يريد أن أدخل في مداخلة قائلاً لي: ” هتعمل إيه مع قرار سحب .إشارة القيادة، فقلت له: مين طلع القرار .. ده احنا في الأتوبيس والمدرب ومدير الكرة موجود وما حدا بلغني في الأمر، كما أنني سألت زميلي وائل جمعة فقال لي: لما نرجع القاهرة هنتكلم”.

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وتابع، ” تم منح إشارة القيادة إلى عماد متعب، وعدت في اليوم التالي .وتدربت بشكل طبيعي، وجاء متعب أثناء التدريبات الاستشفائية، وقال للفريق: ياجماعة اللي بيدي التعليمات من هنا ورايح حسام غالي، والإشارة دي احترامًا لقرار الإدارة، فقلت له: أنا مش فارق معايا أنت الكابتن، فقال لي والله ما هيحصل”.

ومن الجدير بالذكر،  فإن اللاعب حسام غالي قد اعتزل مسيرته الكروية. في رياضة كرة القدم عام 2018، داخل صفوف فريق الأهلي المصري بعد مسيرة احترافية. تنقل من خلالها العديد من الدوريات الأوروبية العربية.

(المصدر: وطن + أون تايم سبوت)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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