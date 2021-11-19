الأهلي يحافظ على عرش الصدارة بفوز شاق على المقاولون (فيديو)

حقق فريق الأهلي الفوز الصعب أمام منافسه المقاولون العرب بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة. من الدوري المصري، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

الأهلي والهدف النظيف في مرمى المقاولون

وأحرز فريق الأهلي ” المارد الأحمر” هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة ال67، عن طريق حمدي .فتحي برأسية جميلة جاءت من ركنية ثابتة لتسكن داخل شباك المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت البديل تطرد محرز الهدف الوحيد في المباراة. حمدي فتحي للطرد، بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفار لعرقلته أحد لاعبي فريق المقاولون، ليشهر بعدها البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف على المقاولون.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل فريق الأهلي بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه .فريق المقاولون العرب، كما وتواجد في حراسة المرمي محمد الشناوي.

نسر مباراة اليوم هو لاعبنا حمدي فتحي بأداء أكثر من رائع .. استمر 🦅🔥💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/4B7sMIZL1g — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 19, 2021

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، أكرم توفيق، بدر بانون.

بينما مركز خط الوسط سيأتي كلاً من محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، كما واعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، حسام حسن.

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تشكيلة فريق المقاولون

ولعب المدرب المصري عماد النحاس في مواجهة صعبة أمام الأهلي، حيث جاء في حراسة المرمى محمود أبو السعود.

📸 الأهلي يتربع على قمة الدوري بالعلامة الكاملة بعد فوز مثير على حساب المقاولون العرب 🦅❤️🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/O7B6IRTR2E — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 19, 2021

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: محمد سمير، باسم علي، فادي نجاح، بينما في وسط الفريق. كان كلاً من: لويس هينستروزا، محمد مجلي، محمد حمدي، لكن في هجوم الفريق تواجد ثلاثي الفريق، عبد الله ياسين، عمر بسام، محمد سالم.

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ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وبهذا الفوز تصدر فريق الأهلي المصري صدارة قائمة جدول الترتيب. برصيد 12 نقطة، كما وتجمد رصيد فريق المقاولون العرب .في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)