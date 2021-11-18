موعد ومعلق مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة في الدوري المصري

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره حامل اللقب الزمالك في مواجهة صعبة بين كلا الفريقين. مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري على ملعب ” استاد الإسماعيلية”.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين الزمالك والمستضيف عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام السابعة والنصف عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدرب الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف الإسماعيلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، شيكابالا.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

وسيدخل المدرب الأرجنتيني خوان بروان في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الزمالك، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أحمد عبد المنعم.

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أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: باهر المحمدي، عصام صبحي، أحمد عيد، كما في وسط الفريق سيكون كلاً من: أحمد مدبولي، محمود عبد العاطي، محمد صادق، وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: عبد الرحمن مجدي، جاستن شونجا، شكري نجيب.

🟡 | القائمة الأولي لخوان براون .. ٢٣ لاعبا للدراويش أمام الزمالك#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/pTynjbgJWT — Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 17, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق الأهلي برصيد 9 نقاط، كما وآتى منافسه في أدنى جدول الترتيب بدون نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(مصدر: وطن + تويتر)

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