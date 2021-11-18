من بينها قطر .. دول سمحت سنغافورة لمسافريها المطعمين الدخول دون الحجر

أعلن وزير النقل القطري المهندس جاسم بن سيف السليطي أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل من قطر سيتمكنون الآن من السفر إلى سنغافورة بدون الحجر الصحي اعتبارًا من الشهر المقبل.

وتتطلع سنغافورة إلى تجاوز الوباء بأمان وإعادة فتح بابها تدريجيًا للسياحة من بعض البلدان بدءًا من 7 ديسمبر. بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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وأضاف المسؤول في إفادة صحفية أنه في غضون ذلك، سيتمكن الزوار الملقحون من خمس دول أخرى، بما في ذلك إندونيسيا والهند، من دخول حدود الدولة الآسيوية دون الحجر الصحي اعتبارًا من 29 نوفمبر.

ومع ذلك، سيطلب من الزوار تقديم اختبار PCR سلبي بـ48 ساعة قبل المغادرة.

كما يمكن للأطفال غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل دخول البلاد دون الحجر الصحي إذا كانوا برفقة بالغين مؤهلين.

برنامج ممر السفر الملقح

وفي الوقت الحالي، هناك 13 دولة ، بما في ذلك كندا وأستراليا وألمانيا ، بموجب برنامج ممر السفر الملقح (VLT) في سنغافورة، وفقًا لقناة أخبار آسيا (CNA).

كما لا يخضع المسافرون بموجب برنامج ممر السفر الملقح VTLs للحجر الصحي في المنزل أو الفندق عند الوصول.

وفي شهر سبتمبر الماضي ، بدأت سنغافورة في إعادة فتح حدودها أمام القادمين من ألمانيا وبروناي.

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وتعتبر سنغافورة موطنًا لأفضل مطار في العالم لمدة ثماني سنوات قبل عام 2020 .

وتخلت سنغافورة عن سياسة Covid-Zero وركزت على نهج التعايش مع الفيروس.

سنغافورة ضمن دول “القائمة الحمراء” القطرية

وفي الوقت نفسه، تم تصنيف سنغافورة ضمن دول “القائمة الحمراء” القطرية.

وهذا يعني أن المسافرين العائدين الملقحين ضد الفيروس بالكامل من الدولة الواقعة في جنوب آسيا سيحتاجون إلى الخضوع لاختبار (تفاعل البوليميراز) المتسلسل -للتحقق من وجود سلسلة جينية معينة في سائل من سوائل الجسم أو في أحد أنسجته- قبل المغادرة والخضوع لاختبار آخر في غضون 48 ساعة بعد الهبوط.