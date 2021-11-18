كم تبلغ قيمة ثروة الفرعون المصري محمد صلاح؟!

كشفت صحيفة ميرو الإنجليزية، بأن قيمة ثروة النجم المصري الدولي محمد صلاح 29 عامًا. مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قد وصلت نحو 90 ميلون دولار أمريكي أي ما يعادل مبلغ 66.9 مليون جنيه إسترليني منذ انتقاله للاحتراف في مسيرته الكروية بالنوادي الأوروبية.

محمد صلاح والراتب السنوي

وبينت الصحيفة، أن المصري صلاح يعد أعلى لاعب يتلقى الأجر بين نجوم كرة القدم في العالم براتب سنوي. يبلغ قيمته نحو 10.4 مليون جنيه إسترليني، كما وتصل قيمة المكافآت .والحوافز الذي يتحصل عليها اللاعب نحو 18.3 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الحصول على نحو 11.7 مليون جنيه إسترليني من عقود الرعاية التجارية.

Mirror: https://t.co/wSzVOk78Qw – Mohamed Salah's net worth, salary and endorsements as world's fifth best paid footballer #LFC — Anfield Road (@anfieldroad) November 17, 2021

وأفادت، بأن عقد صلاح مع نادي ليفربول ” الريدز” الحالي الذي وقع عليه في عام 2018، يتضمن حصوله على راتب سنوي. 10.4 مليون إسترليني أي ما يعادل نحو 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد فقط، كما وينتهي هذا العقد في عام 2023.

عقود الرعاية ومحمد صلاح

ويرتبط المصري صلاح بالعديد من العقود مع شركات رعاية للترويج الدعائي لهم، من أبرزها شركات ” أديداس” الألمانية للمعدات والمنتجات الرياضية العالمية، وشركة الاتصالات. “فودافون”، وشركة المشروبات الغازية العالمية .” بيبسي”، وكذلك شركة النقل الأمريكية ” أوبر” وشركة الإلكترونيات ” أوبو”.

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كما ويمتلك صلاح نحو 73 متابع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتويتر، والانستغرام، حيث يتقاضى الأموال على كل منشور له على تلك الحسابات الشخصية.

صحيفة "ميرور" البريطانية ثروة #محمد_صلاح نجم #ليفربول الإنجليزي تبلغ في الوقت الحالي 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني. pic.twitter.com/aZGSvou9DV — محطات | Stations (@akaliti) November 18, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي. ” البريميرليج” برصيد 26 نقطة، كما ويليه فريق مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، متساويًا بذلك مع وست هام يونايتد في ثالث الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

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وفي رابع جدول الترتيب آتى فريق ليفربول بفارق نقطة واحدة عن وست هام برصيد 22 نقطة، أما في المركز الخامس جاء فريق آرسنال برصيد 20 نقطة، وفي المركزين السادس والسابع. جاء فريقا مانشستر يونايتد وبرايتون برصيد 17 نقطة.

كما وجاء فريق وولفرهابتون وتوتنهام في المركزين الثامن والتاسع. برصيد 16 نقطة، بينمها في عاشر الترتيب آتى فريق كريستيال بالاس. برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)