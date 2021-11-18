رونالدو يضع مانشستر يونايتد في ورطة .. ماذا حصل ؟!

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ورطة. منذ قدومه إلى الشياطين الحمر، فقد أظهرت أخر الإحصائيات الصادرة عن النادي .يوم أمس الأربعاء عن ارتفاع قيمة الرواتب بنسبة 23%.

رونالدو ومانشستر يونايتد

وأظهر نادي مانشستر سيتي في تقرير نشره .عبر موقعه الرسمي، عن الاحصائيات والأرقام عن الربع الأول. من السنة المالية للموسم الحالي 2021-2022، والتي زادت بنحو 16.6 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 22 مليون دولار أمريكي. لنفقات استحقاقات الموظفين والعاملين في النادي مقارنة عن العام المنصرم.

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وبين التقرير، بأن إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها على الرواتب خلال الربع الأول المنتهي في ال30. من شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ الإنفاق على عودة صاروخ ماديرا رونالدو إلى صفوف الشياطين الحمر. بعد الرحيل عنه في عام 2009 إلى نادي ريال مدريد الأسبق، وكذلك التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران ولاعب الجناح جايدون سانشو نحو 88.5 مليون جينه إسترليني.

مانشستر يونايتد وتعويض النفقات

وأشار التقرير الصادر، بأن الارتفاع بمبلغ 17.4 مليون جنيه إسترليني لتعويض بعض النفقات، من خلال إبرام عدد من الصفقات، حيث قام النادي خلال موسم الانتقالات الماضية ببيع اللاعب دانيال جيمس إلى فريق ليدز الإنجليزي، والاستفادة من أرباح البلجيكي. روميلو لوكاكو وانتقاله من إنتر ميلان إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، بعد أن لعب في صفوف الفريق خلال الفترة ما بين 2017-2019.

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وأوضح، بأن إجمالي الإيرادات عاد بنسبة 16.1% أي نحو 126.5 مليون جينه إسترليني، حيث كانت الزيادة ملحوظة. بعد عودة الجماهير إلى مدرجات ملعب ” أولد ترافورد” عقب رفع القيود نتيجة تداعيات انتشار وباء. فيروس كورونا الذي جاب أرجاء دول العالم، كما أن الإيرادات التجارية وصلت نسبة 7.9% فقد وصلت نحو 64.4 مليون جنيه إسترليني، وكان لرونالدو فضل في ذلك.

ومن جانب أخر، يتعرض المدرب النروجي أولي غونار سولشاير للضغوط من قبل إدارة مانشستر يونايتد. والجماهير، عقب النتائج السيئة التي حققها مؤخرًا مع الشياطين الحمر، وكذلك التراجع في الترتيب حيث جاء في المركز السادس برصيد 17 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)