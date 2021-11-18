رهف القنون تفاجئ متابعيها بإطلالة “غير عادية”!

فاجأت الناشطة السعودية رهف القنون متابعيها، بإطلالة مُحتشمة لأول مرة منذ فترة طويلة.

“سأكون نسوية لك”

ونشرت رهف القنون مجموعة صور عبر “انستجرام”، ارتدت فيها تيشرت أبيض بأكمام، وفتحة صدر صغيرة.

وملست رهف شعرها المجعد واعتمدت تسريحة ذيل الفرس، ووضعت مساحيق تجميل ثقيلة.

واعتقد الجمهور أن رهف القنون قد نوت إعلان توبتها، قبل أن تفاجئهم بالصورة الأخيرة.

حيث كتبت رهف: “إذا مارست العلاقة الحميمية معي، سأكون نسوية لك”.

متابعون: أشرف وحدة في السعودية

وجاء في التعليقات: ” اول مرة تلبس شي طويل “.

وكتب آخر ساخراً: “أشرف وحدة في السعودية”.

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وأكد لها آخر أنها ستشعر بالندم، وكتب: ” راح تندمين والله .. شوفي ميا خليفه ندامنه ع الماضي. وكل اللي يدخلوا في مجال البورن ندمانين”.

عيد الهالوين

وكانت رهف قد احتفلت قبل أسابيع بعيد الهالوين مع صديقاتها، وتجازوت الخطوط الحمراء هذه المرة.

حيث نشرت رهف القنون عبر خاصية الستوري، صوراً أثناء احتفالها في ملهى ليلي مع صديقاتها.

وارتدت رهف ملابس جريئة للغاية، وظهرت في أحد الصور وهي تفعل حركة خارجة مع صديقتها.

وعقبت رهف على الصور: (نبذة عن ليلة أمس).

رهف القنون بملابس النوم

وسبق أن نشرت الناشطة السعودية عبر خاصية (الستوري)، على حسابها بانستجرام، مقاطع توثق احتفالها.

وارتدت رهف ملابس نسائية مخصصة للنوم مع صديقاتها اللواتي ظهرن بتشكيلة أخرى من قمصان النوم.

كما ظهرت بفيديوهات أخرى وهي ترتدي فستاناً أبيض ضيق يلتصق بجسدها وقصير جداً، وتؤدي حركات إيحائية خارجة.

سيلفي رهف “ببطن بارز”

وقبل أسابيع، نشرت رهف صورة سيلفي من أمام المرآة ظهرت فيها عارية.

وما لفت أنظار المتابعين، بروز بطن رهف، مما جعلهم يتساءلون ما إذا كانت حامل مجدداً دون زواج.

إنه دوري!

وفي وقت سابق، أثارت الناشطة السعودية صدمة جديدة بين متابعيها بجرأتها في ملابسها.

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وظهرت رهف القنون بالصور، وهي ترتدي فستاناً قصيراً وضيقاً باللون البيج، يُظهر لمن يشاهدها لأول وهلة بأنها لا ترتدي شيئاً.

وعلقت رهف عبر خاصية الستوري على الصور قائلة: (الفصل الحالي من حياتي يسمى، لقد حان دوري).

(المصدر: وطن +انستجرام)