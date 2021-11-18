السفير التركي لدى الإمارات مع محمد بن زايد
السفير التركي لدى الإمارات مع محمد بن زايد
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السفير التركي لدى الإمارات يغرّد بصورة من قصر محمد بن زايد (شاهد)

عقب تقارير عن زيارة ابن زايد الى تركيا

كتب باسل النجار
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نشر السفير التركي لدى الإمارات ” توغاي تونج آر” (Tugay Tunçer)، عبر حسابه بتويتر صورة تجمعه بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد الحاكم الفعلي للدولة، داخل قصر الأخير.

ويأتي هذا اللقاء الذي لم يكشف توغاي عن سببه أو تفاصيله، عقب أيام من تداول تقارير تتحدث عن زيارة قريبة لمحمد بن زايد، إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتظهر الصورة التي نشرها السفير التركي لدى الإمارات عبر حسابه بتويتر ورصدتها (وطن)، جانبا من لقائه ابن زايد، حيث كانا واقفين بأحد غرف قصر ابن زايد، ويتبادلان الحديث.

بينما يظهر مسؤولون إماراتيون في الخلف وآخرون يحيطون بابن زايد، يبدو أنهم مساعديه.

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وعلق سفير تركيا على الصورة التي نشرها رفقة ابن زايد بقوله:”يشرفني أن أُدعى إلى مجلس الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.”

واضاف:”إنني أرى ما أظهرته لي قيادة الإمارات وشعبها من أمنيات تأكيداً على أواصر الأخوة بين بلدينا. وأعبر عن امتناني لذلك”.

زيارة محمد بن زايد الى تركيا 

جدير بالذكر أنه قبل أيام كشفت وسائل إعلام تركية عن زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ويلتقي ابن زايد خلال زيارته المرتقبة تلك الرئيس رجب طيب أرودغان.

وفي هذا السياق قالت صحيفة “إندبندنت” بالنسخة التركية، وموقع “haber7” إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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هذا وكشف مسؤولان تركيان أيضا عن الموعد المحتمل لهذه الزيارة.

وقالا إن محمد بن زايد سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر الجاري، بحسب “رويترز”.

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات، في الفترات الأخيرة توترا كبيرا على خلفية المقاطعة الخليجية لقطر في 5 يونيو 2017.

وانتهت بتوقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي. وعقد مصالحة بين دول الخليج وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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