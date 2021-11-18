السفير التركي لدى الإمارات يغرّد بصورة من قصر محمد بن زايد (شاهد)

نشر السفير التركي لدى الإمارات ” توغاي تونج آر” (Tugay Tunçer)، عبر حسابه بتويتر صورة تجمعه بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد الحاكم الفعلي للدولة، داخل قصر الأخير.

ويأتي هذا اللقاء الذي لم يكشف توغاي عن سببه أو تفاصيله، عقب أيام من تداول تقارير تتحدث عن زيارة قريبة لمحمد بن زايد، إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

Zat-ı Alileri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed'in meclisine davet edilmekten onur duydum. BAE liderliği ve halkı tarafından şahsıma gösterilen hüsnükabulü ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarının teyidi olarak görüyor, şükranlarımı sunuyorum. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/5SvFElyPwq — Tugay Tunçer (@Tuncer_Tugay) November 17, 2021

وتظهر الصورة التي نشرها السفير التركي لدى الإمارات عبر حسابه بتويتر ورصدتها (وطن)، جانبا من لقائه ابن زايد، حيث كانا واقفين بأحد غرف قصر ابن زايد، ويتبادلان الحديث.

بينما يظهر مسؤولون إماراتيون في الخلف وآخرون يحيطون بابن زايد، يبدو أنهم مساعديه.

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وعلق سفير تركيا على الصورة التي نشرها رفقة ابن زايد بقوله:”يشرفني أن أُدعى إلى مجلس الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.”

واضاف:”إنني أرى ما أظهرته لي قيادة الإمارات وشعبها من أمنيات تأكيداً على أواصر الأخوة بين بلدينا. وأعبر عن امتناني لذلك”.

زيارة محمد بن زايد الى تركيا

جدير بالذكر أنه قبل أيام كشفت وسائل إعلام تركية عن زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ويلتقي ابن زايد خلال زيارته المرتقبة تلك الرئيس رجب طيب أرودغان.

وفي هذا السياق قالت صحيفة “إندبندنت” بالنسخة التركية، وموقع “haber7” إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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هذا وكشف مسؤولان تركيان أيضا عن الموعد المحتمل لهذه الزيارة.

وقالا إن محمد بن زايد سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر الجاري، بحسب “رويترز”.

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات، في الفترات الأخيرة توترا كبيرا على خلفية المقاطعة الخليجية لقطر في 5 يونيو 2017.

وانتهت بتوقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي. وعقد مصالحة بين دول الخليج وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.