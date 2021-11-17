مانشستر سيتي يخاطب رياض محرز بعد نجاحه مع منتخب بلاده

أرسل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة تهنئة إلى النجم الجزائري الدولي رياض محرز 30 عامًا. لاعب جناح فريق مانشستر سيتي، عقب نجاحه في قيادة منتخب الجزائري إلى نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، رغم التعادل الأخير أمام الضيف منتخب بوركينا فاسو بهدفين ثمينين لكليهما.

مانشستر سيتي ورياض محرز

ونشر نادي مانشستر سيتي “السماوي”، تغريده عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. “تويتر”، قائلة: ” مبروك يا رياض .. القائد محرز سجل هدفًا في تعادل ثمين للجزائر 2-2 مع بوركينا فاسو، وأرسل محاربو الصحراء إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال”.

مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو

وأحرز منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال21 عن طريق اللاعب رياض محرز. خلال هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس منتخب بوركينا فاسو.

مبروك يا رياض! ✌️💙 القائد @Mahrez22 سجل هدفا في تعادل ثمين للجزائر 🇩🇿 بنتيجة 2-2 مع بوركينا فاسو أرسل محاربي الصحراء للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال! 🎇🏆 🔷 #السيتي pic.twitter.com/ZhSfZEAnfj — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 16, 2021

كما وسجل الهدف الثاني اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة ال68. سددها ببراعة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك بعد عرضية جميلة من زميله يوسف بلاني.

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ونجح منتخب بوركينا فاسو من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال37. عن طريق زكريا سانوجو سجلها بقوة داخل شباك المنتخب الجزائري في هجمة مرتدة سريعة.

رسمياً | منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز يتأهل الى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.🇩🇿 pic.twitter.com/cm1RWDkVYM — Insider City (@InsiderCity_Ar) November 16, 2021

كما وجاء هدف التعادل في الدقيقة ال83 عن طريق إيسوفو دايو. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة المدافع الجزائري جمال بلعمري لأحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بين منتخب الجزائر ونظيره بوركينا فاسو بهدفين لكليهما.

منتخب الجزائر وسلسلة الانتصارات

وحافظ منتخب الجزائر على سلسلة الطويلة الخالية من أي هزيمة، حيث وصل إلى المباراة ال33. على التوالي بدون أي خسارة، كما وتخطى في وقت سابق المنتخب الإيفواري الأفريقي الذي وصل 26 مباراة دون أي هزيمة، ليتربع محاربو الصحراء على عرش الصدارة في القارة الأفريقية السمراء بهذا الرقم القياسي.

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ويحتل منتخب صدارة ترتيب المجموعة المؤهلة إلى نهائيات تصفيات مونديال كأس العالم 2022. برصيد 14 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين منتخب بوركينا فاسو الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)