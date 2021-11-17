مانشستر سيتي ورسالته إلى نجمه الجزائري رياض محرز
مانشستر سيتي ورسالته إلى نجمه الجزائري رياض محرز
Imageرياضة

مانشستر سيتي يخاطب رياض محرز بعد نجاحه مع منتخب بلاده

كتب فارس أبو شيحة
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أرسل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة تهنئة إلى النجم الجزائري الدولي رياض محرز 30 عامًا. لاعب جناح فريق مانشستر سيتي، عقب نجاحه في قيادة منتخب الجزائري إلى نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، رغم التعادل الأخير أمام الضيف منتخب بوركينا فاسو بهدفين ثمينين لكليهما.

مانشستر سيتي ورياض محرز

ونشر نادي مانشستر سيتي “السماوي”، تغريده عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. “تويتر”، قائلة: ” مبروك يا رياض .. القائد محرز سجل هدفًا في تعادل ثمين للجزائر 2-2 مع بوركينا فاسو، وأرسل محاربو الصحراء إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال”.

مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو

وأحرز منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال21 عن طريق اللاعب رياض محرز. خلال هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس منتخب بوركينا فاسو.

كما وسجل الهدف الثاني اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة ال68. سددها ببراعة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك بعد عرضية جميلة من زميله يوسف بلاني.

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ونجح منتخب بوركينا فاسو من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال37. عن طريق زكريا سانوجو سجلها بقوة داخل شباك المنتخب الجزائري في هجمة مرتدة سريعة.

كما وجاء هدف التعادل في الدقيقة ال83 عن طريق إيسوفو دايو. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة المدافع الجزائري جمال بلعمري لأحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بين منتخب الجزائر ونظيره بوركينا فاسو بهدفين لكليهما.

منتخب الجزائر وسلسلة الانتصارات

وحافظ منتخب الجزائر على سلسلة الطويلة الخالية من أي هزيمة، حيث وصل إلى المباراة ال33. على التوالي بدون أي خسارة، كما وتخطى في وقت سابق المنتخب الإيفواري الأفريقي الذي وصل 26 مباراة دون أي هزيمة، ليتربع محاربو الصحراء على عرش الصدارة في القارة الأفريقية السمراء بهذا الرقم القياسي.

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ويحتل منتخب صدارة ترتيب المجموعة المؤهلة إلى نهائيات تصفيات مونديال كأس العالم 2022. برصيد 14 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين منتخب بوركينا فاسو الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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