كوثر بن حليمة ملكة جمال المغرب .. أصولها الجزائرية فجرت غضب المغاربة وهذه القصة

تسببت ملكة جمال المغرب الجديدة كوثر بن حليمة، في موجة جدل واسعة بين النشطاء المغربيين عقب كشفها في تصريحات لها عن أصولها من الجزائر.

وتداول النشطاء فيديو لحليمة أثناء تتويجها وهي تتحدث عن نفسها، لتقول إنها من أصول جزائرية وأن والديها سافرا للمغرب خلال الحرب الجزائرية التحريرية.

Ma GM a fuit la guerre pour se protéger par le 🇲🇦 et apprendre l’ART de la COUTURE🇲🇦 ⏩ (1.2.3 Schizophrénie! Viva l’ 🇩🇿) ⏩ ma GM a appris aux femmes du 🇲🇦 la couture et l’indépendance! Ps:cette femme veut représenter le🇲🇦 en disant que c’est🇩🇿qui a appris la couture au femmes🇲🇦 pic.twitter.com/xWgoO99utE — ‎מֵריִאֶם לאַק (@meryem_lak) November 12, 2021

وتابعت أن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة. ومدحت العادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري. مؤكدة بأن لذلك أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.

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وتزامنت تصريحات كوثر بن حليمة تلك، مع الأزمة الدبلوماسية المعقدة بين المغرب والجزائر ما تسبب في هجوم واسع عليها من المغاربة على مواقع التواصل.

Une grande insulte pour l beauté des femmes marocaines. #كوثر_ليست_مغربية https://t.co/EKgOhkyUCP — ⵜoⴷa ۞ (@Toda10Toda) November 17, 2021

“كوثر ليست مغربية”

وتصد روسم بعنوان “كوثر ليست مغربية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في المغرب، وعبر الناشطون خلاله عن غضبهم من تصريحات كوثر وحديثها عن الجزائر عدو المغرب.

#القفطان_المغربي يتعرض لسرقة ممنهجة.متى سنتخلص من هؤلاء المرضى المهووسين بسرقة كل ماهو مغربي!!من الذي لم يتأكد من أصول"كوثر بنحليمة"؟؟ اي شخص يريد تمثيل المغرب يجب ان يكون %100 مغربي ويجب التأكد من اجداده #كوثر_ليست_مغربية pic.twitter.com/8lpvBbRiek — Omar_Romiro🇲🇦 (@Omar__Romiro) November 16, 2021

وطالب البعض بسحب اللقب منها رافضين تمثيل المملكة المغربية من قبل سيدة ذات أصول جزائرية.

الانسحاب من المسابقة افضل بكثير من جزايرية تمثل المرأة المغربية و تستغل اللقب للترويج لمغالطات و أكاذيب لسرقة تراث بلدنا و أجدادنا.

انا مفهمتش اش هاد العبتية بهاد التصريحات ممنوع أصلا تشارك فالمسابقة بقا غير تمتلنا

N'importe quoi !!!! #كوثر_ليست_مغربية pic.twitter.com/YqtkO0wRw3 — Laila Bh۞ (@LailaMoorish95) November 15, 2021

#كوثر_ليست_مغربية لا تمثل المرأة المغربية الاصيلة — Imane ben halima (@ImyHalima) November 16, 2021

وكتب أحد النشطاء مهاجما كوثر:”تجعلنا نتساءل كم من لقيط جزائري مندس في مختلف قطاعات المجتمع المغربي. وحتى مواقع حساسة من الدولة لا قدر الله ويخدم من هناك أجندة عجائز المرادية. المغرب بحاجة للتطهير.”

#كوثر_ليست_مغربية تجعلنا نتساءل كم من لقيط جزائري مندس في مختلف قطاعات المجتمع المغربي و حتى مواقع حساسة من الدولة لا قدر الله و يخدم من هناك أجندة عجائز المرادية. المغرب بحاجة للتطهير. — Mkhazani (@Mkhazni2) November 16, 2021

كما دخل الجزائريون على خط الأزمة واستغلوا الوسم لمهاجمة المغرب وشعبه.

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وكتب ناشط جزائري ساخرا:”صحيح ان كوثر ليست مغربيه بل جزائرية ولكن متنكروش انو دات اللقب لبناتكم وفي عقر داركم.”

ههههه صحيح ان #كوثر_ليست_مغربيه بل جزائرية ولكن متنكروش انو دات اللقب لبناتكم وفي عقر داركم هذا اذا دل على شيء فإنه يدل على ان الجزائرية ملكة وين راحت ، رابحينكم في كلشي 😌✌️🇩🇿 — Lilyan (@dzlilyana) November 16, 2021

مضيفا:”هذا اذا دل على شيء فإنه يدل على ان الجزائرية ملكة وين راحت، رابحينكم في كلشي”

هذا وشدد سمير ظافر، على أنه يجب محاسبة القناة التي عرضت المسابقة وقبلت أن كرغولية تطعن في تاريخ المملكة الشريفة والمغاربة وتوجتها كملكة جمال.”

بالإضافة للهشتاغ يجب محاسبة القناة التي عرضت المسابقة وقبلت أن كرغولية تطعن في تاريخ المملكة الشريفة والمغاربة وتوجتها كملكة جمال. القناة ولجنة التحكيم كذلك لا تمثلنا#كوثر_ليست_مغربية #كوثر_بنحليمه_ليست_مغربيه — Samirah.Zafer (@SamiraMaghribya) November 16, 2021

وأضاف:”القناة ولجنة التحكيم كذلك لا تمثلنا”

وكانت كوثر بن حليمة قد أصبحت ملكة جمال المغرب، بعد أن تخلت عن اللقب فاطمة الزهراء الخياط الفائزة به، بسبب إصابة في كاحلها.

وهو ما سيمنعها من التباري على ملكة جمال الكون في إسرائيل يوم 12 ديسمبر 2021.

وبهذا فإن لقب ملكة جمال المغرب وممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2021، عاد إلى الوصيفة الأولى، كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.