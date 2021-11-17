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كوثر بن حليمة ملكة جمال المغرب .. أصولها الجزائرية فجرت غضب المغاربة وهذه القصة

"مدحت العادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري"

كتب باسل النجار
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تسببت ملكة جمال المغرب الجديدة كوثر بن حليمة، في موجة جدل واسعة بين النشطاء المغربيين عقب كشفها في تصريحات لها عن أصولها من الجزائر.

وتداول النشطاء فيديو لحليمة أثناء تتويجها وهي تتحدث عن نفسها، لتقول إنها من أصول جزائرية وأن والديها سافرا للمغرب خلال الحرب الجزائرية التحريرية.

وتابعت أن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة. ومدحت العادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري. مؤكدة بأن لذلك أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.

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وتزامنت تصريحات كوثر بن حليمة تلك، مع الأزمة الدبلوماسية المعقدة بين المغرب والجزائر ما تسبب في هجوم واسع عليها من المغاربة على مواقع التواصل.

“كوثر ليست مغربية”

وتصد روسم بعنوان “كوثر ليست مغربية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في المغرب، وعبر الناشطون خلاله عن غضبهم من تصريحات كوثر وحديثها عن الجزائر عدو المغرب.

وطالب البعض بسحب اللقب منها رافضين تمثيل المملكة المغربية من قبل سيدة ذات أصول جزائرية.

وكتب أحد النشطاء مهاجما كوثر:”تجعلنا نتساءل كم من لقيط جزائري مندس في مختلف قطاعات المجتمع المغربي. وحتى مواقع حساسة من الدولة لا قدر الله ويخدم من هناك أجندة عجائز المرادية. المغرب بحاجة للتطهير.”

كما دخل الجزائريون على خط الأزمة واستغلوا الوسم لمهاجمة المغرب وشعبه.

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وكتب ناشط جزائري ساخرا:”صحيح ان كوثر ليست مغربيه بل جزائرية ولكن متنكروش انو دات اللقب لبناتكم وفي عقر داركم.”

مضيفا:”هذا اذا دل على شيء فإنه يدل على ان الجزائرية ملكة وين راحت، رابحينكم في كلشي”

هذا وشدد سمير ظافر، على أنه يجب محاسبة القناة التي عرضت المسابقة وقبلت أن كرغولية تطعن في تاريخ المملكة الشريفة والمغاربة وتوجتها كملكة جمال.”

 

وأضاف:”القناة ولجنة التحكيم كذلك لا تمثلنا”

وكانت كوثر بن حليمة قد أصبحت ملكة جمال المغرب، بعد أن تخلت عن اللقب فاطمة الزهراء الخياط الفائزة به، بسبب إصابة في كاحلها.

وهو ما سيمنعها من التباري على ملكة جمال الكون في إسرائيل يوم 12 ديسمبر 2021.

وبهذا فإن لقب ملكة جمال المغرب وممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2021، عاد إلى الوصيفة الأولى، كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.

(المصدر: وطن +تويتر)

 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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