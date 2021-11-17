هيفاء وهبي بملابس شفافة لتختار الرجل الأوسم في لبنان!

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة في حفل مسابقة ملك جمال لبنان.

بدلة رسمية!

وظهرت هيفاء وهبي بالحفلة ترتدي بدلة نسائية سوداء، ذات قميص أسود شفاف كشف بطنها.

واستكملت هيفاء الإطلالة ببنطال بقصة الخصر العالي والأرجل الضيقة.

وأشارت هيفاء في تعقيبها على الصور عبر “انستجرام”، إلى أن البدلة من تصميم مايكل شمعون.

ملك جمال لبنان 2021

وتركت الفنانة اللبنانية شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، وارتدت حذاءً فضياً، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وارتدت بعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور: ” مسابقة ملك جمال لبنان مختلفة هالسنة ومنهديها لبيروت”.

بينما تترأس هيفا لجنة مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا العام، وتوّجت الشاب هادي فخر الدين بلقب “​ملك جمال لبنان لعام 2021.

انتقام هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، انتصرت هيفاء مجدداً على مدير أعمالها السابق، الملحن المصري محمد وزيري.

وأمرت محكمة جنح قصر النيل في مصر الشهر الماضي، بحبس وزيري لمدة سنتين واجبة النفاذ، بتهمة خيانة الأمانة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

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ونشر محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش عبر حسابه على (تويتر)، بيانا يوضح تفاصيل الحكم الصادر ضد محمد وزيري.

وينص الحكم على حبس وزيري 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه مصري و50 ألف وواحد تعويض مؤقت.

إجمالي الحكم على محمد وزيري

وأشار البيان إلى أن المتهم حضر من محبسه لسماع الحكم.

وأوضح البيان أنه بالحكم الجديد يكون إجمالي الأحكام ضد محمد وزيري 8 سنوات.

وأكد ياسر قنطوش أن هناك أحكاماً جديدة ستصدر قريبا ضد وزيري.

دعوى تشهير

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة الجنح حكماً ضد وزيري ينص على حبسه خمس سنوات.

وذلك بتهمة تبديد أموالها والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.

وقال محامي الفنانة اللبنانية إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري، من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير.

كما طالب حينها بتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

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وأوضح محامي هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت حينها تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ.

كما أمرت النيابة العامة حبس مدير محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت. إحالته إلي المحاكمة.

(المصدر: وطن +انستغرام)