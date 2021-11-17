زارا البلوشي تتزوج للمرة الثالثة من “باكستاني”!

فاجأت الفنانة العمانية المقيمة بالسعودية، زارا البلوشي، جمهورها بإعلان زواجها دون تفاصيل.

زارا البلوشي: أصبح زوجي

كانت البداية حين نشرت زارا عبر حساباتها على مواقع التواصل صوراً وفيديوهات لزيارتها إلى المالديف.

الأمر الذي أثار الشكوك حول ارتباط زارا البلوشي، وقضائها شهر العسل في المالديف.

فقامت إحدى المتابعات بطرح سؤال على الفنانة العمانية، ما إذا كانت قد ارتبطت، وكتبت: “متابعينك يحبوا يفرحولك، من هو خطيبك الباكستاني؟”.

لتجيب زارا: “ألحين صار زوجي وإذا قلت لكم مين ماراح تعرفونه”.

زيجات متكررة

ولم تنكر زارا أن زوجها الجديد باكستاني الجنسية، ما أثار دهشة المتابعين الذين لا يعرفون أن زارا أصلها باكستاني.

وسخر آخرون من زيجات زارا المتكررة دون ترك مسافة بينها.

وجاء في التعليقات: ” هذي كل يومين متزوجه شخص باقي انا بس متى تجي تخطبني”.

اقرأ أيضا: ليليا الأطرش بصورة مثيرة للجدل مع وليد توفيق وفارس كرم يداعبها أمام الجميع! (فيديو)

وسخر آخر: ” احس انها مو جالسه تعطي نفسها بريك او فرصه انها تستقر نفسياً وعاطفياً لحالها بدون زوج”.

بينما تساءلت متابعة: ” الحين صدق ليه يتزوجون اكثر من مرا !! عالاساس بتلقين ذكر حنون كلهم نفس الطينه”.

طلاق زارا البلوشي

وكانت زارا البلوشي قد فاجأت جمهورها في مارس الماضي، بإعلانها انفصالها عن زوجها الثاني بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”: “لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي”.

وزادت: “فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك”.

وتابعت زارا البلوشي: “لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا”.

وشرحت زارا سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: “جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن. وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي”.

اقرأ أيضا: زارا البلوشي تطلب نشر صورها بالمايوه مقابل عدم تداول هذا الخبر عن طليقها! (شاهد)

وتابعت: “أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر. قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر“.

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج.

واختتمت حينها: “الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن”.

(المصدر: وطن)