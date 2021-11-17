جينيفر لوبيز تقوم بتمرين قرفصاء السومو وإليك طريقة عملها! “فيديو”

نشر مدرب الفنانة العالمية جينفير لوبيز، فيديو لها وهي تقوم بعمل تمرين قرفصاء السومو.

تقوية الفخذين وعضلات المؤخرة

عندما يتعلق الأمر بصحتها، تتبع النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز روتين رياضي دقيق يتميز بالقوة والتمارين الشديدة وهي تمارين متنوعة.

ووفقًا لمدرب لوبيز، ديفيد كيرش، هناك تمرين يسمى “قرفصاء السومو” تعتمده الممثلة لتقوية الجزء الداخلي من الفخذين وعضلات المؤخرة. وقام بنشر مقطع فيديو على إنستغرام للمغنية وهي تقوم بهذا التمرين.

وفي مقابلة مع مجلة “فوغ” قال مدربها: “أنا وجنيفر نزاول كثيرا هذا التمرين لأنه رائع للأفخاذ والمؤخرة.”

تمرين “قرفصاء السومو”

في الواقع، لا يتضمن هذا التمرين استعانة بأية معدات رياضية ويمكن لأي شخص القيام به على أرضية صالحة لذلك.

إلا أن الجزء الأصعب من التمرين يتمثل في الحصول على الوضعية المناسبة.

خطوات تمرين جينيفر لوبيز

للقيام بهذا التمرين، عليك أن تجلس بزاوية 90 درجة وتوجه ركبتيك للخارج وليس للأمام.

ثم قم بخطوة واحدة في كل مرة باستعمال قدم. قم بالجزء الأول من التمرين مشيا إلى الأمام ثم تراجع للخلف من الجزء الثاني للتمرين. وهذا أسهل لأنك لست ملزماً بمقاومة الرغبة في توجيه ركبتيك للأمام.

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ويتطلب التمرين الكثير من تحريك الورك في اتجاه الخارج وهو يعمل على تحريك عضلات المؤخرة والفخذين. وهذه المناطق ستتركز بها بمعظم الحروق، وهذا التمرين سيعمل على تنشيط العديد من العضلات الاخرى.

إن الوقوف والمشي في هذا الإتجاه يقوي عضلات البطن وأوتار الركبة. وفي نفس الوقت الذي تقع فيه

المحافظة على وضعية اليدين على مؤخرة الرأس أثناء المشي، فإن ذلك يقوي الكتفين وعضلات الذراعين.

أول ظهور رسمي

وكانت جنيفر قد ظهرت بكامل رشاقتها برفقة خطيبها السابق الممثل العالمي بين أفليك، لأول مرة رسمياً بعد عودتهما غير المعلنة. على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي.

حيث حضرت جينيفر لوبيز لمساندة بين أفليك في العرض الأول لفيلمه “The Last Duel”الذي عُرض أمس الجمعة خلال دورة المهرجان، إلى جانب صديقه مات دامون الذي شاركه في كتابة الفيلم. كما يشاركان في بطولته إلى جانب أدام درايفر وجودي كومر.

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وارتدت (جي لو) فستاناً أبيض بسيط، مكشوف بشكل صارخ من ناحية الصدر، وفتحة جانبية لدى الساق. مستكملةً الإطلالة بحقيبة يد فضية وحذاء من نفس اللون وتركت شعرها الأشقر منسدلاً.

(المصدر: إنسايدر)