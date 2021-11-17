بعد ملكة جمال الهند.. محمد رمضان بوضعية جريئة مع مغنية راب أمريكية! (فيديو وصور)

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه، بصور جريئة جمعته بنجوم عالميين أثناء تواجده في لوس أنجلوس بأمريكا.

رمضان ودوجا كات

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على “انستجرام” مجموعة صور وفيديوهات، وهو يقف في إحدى المناسبات بين هؤلاء المشاهير.

وفي إحدى الصور، ظهر رمضان يحتضن مغنية الراب الأمريكية دوجا كات بطريقة جريئة، ويضع يده حول خصرها.

بينما يظهر خلف الفنان المصري، معجبات بملابس شبه عارية.

وممن ظهر مع رمضان الفنان العالمي لبناني الأصل مساري، وملكة جمال أمريكا ريما فقيه وزوجها وسيم صليبي.

وتعرض رمضان للانتقادات من جديد خاصة أن صورته مع دوجا كات جاء بعد أيام من تحسسه جسد ملكة جمال الهند.

رمضان يتحسس جسد ملكة جمال الهند!

حيث أثار الفنان المصري جدلاً واسعاً قبل أيام بجرأته في كواليس جلسة تصويره مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا.

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ونشرت أورفاشي راوتيلا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “انستجرام”، وهي تقف بفستان بفتحة جانبية بجانب رمضان.

ويظهر الفنان المصري وهو يضع يده على فخذ راوتيلا ويتحسسها بطريقة جريئة، بينما نغمات أغنية نمبر 1 تتكرر خلفهما.

وعقبت راوتيلا في تعليقها: “بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم بهذه المشاهد، وتساءلوا عن رد فعل زوجة محمد رمضان.

شكوى رسمية ضد محمد رمضان

ودفع الفيديو محامي مصري لتقديم شكوى ضده للنائب العام.

واتهم المحامي سمير صبري، رمضان بالدعوة للفسق والفجور والتحريض ونشر الرذيلة، على حد تعبيره.

واتهم صبري في بلاغه للنائب العام رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع.

وأشار صبري إلى الفيديو الذي نشره رمضان فيه لقطات جنسية ايحائية، على حد تعبيره.

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وأرفق صبري باسطوانة مدمجة، مضيفا: ” ستثبت الجرائم التي اقترفها الفنان”.

وطالب المحامي إحالة رمضان للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع.

أول عربي على غلاف هندي

هذا وقد تصدر الفنان المصري غلاف أشهر المجلات الهندية، مع راوتيلا.

ونشر رمضان صورة الغلاف عبر صفحته على “انستجرام”، ظهر خلالها وهو يحتضن راوتيلا.

وعقب الفنان: “أول عربي على غلاف مجلة فيلمفير مع النجمة أورفاشي راوتيلا.. أحبك الهند”.

“إنه يصبح مثيراً”

وظهر رمضان ببدلة زرقاء لامعة دون قميص تحتها، والتقط صوراً بوضعيات مختلفة، منها وهو عاري الصدر.

بينما ظهر بنفس الوضعيات الغريبة ببدلة سوداء، واستعرض جسده العاري مرة أخرى.

وكتب على غلاف المجلة: “إنه يصبح مثيراً أكثر”.

(المصدر: وطن +انتسغرام)