MBC تُغضب السعوديين بإنتاجها فيلماً عن جورج وسوف .. والسبب ما قاله عن حسن نصرالله

في واقعة أثارت موجة من الغضب لدى العديد من الكتاب السعوديين، أعلنت منصة “شاهد” السعودية التابعة لقناة “MBC” وبتوجيهات من تركي ال الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن فيلم وثائقي يرصد المسيرة الفنية للمطرب السوري جورج وسوف.

“مسيرتي”

وقالت المنصة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، إن الفيلم سيحمل اسم “مسيرتي” ومن المقرر عرضه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وبحسب البوستر الترويجي للفيلم والمنشور على المنصة، ظهر الفنان جورج وسوف في مرحلتين عمريتين مختلفتين.

ووفقا لما أعلنته المنصة، فإن الفيلم بمشاركة الممثل اللبناني مجدي مشموشي، وجينا أبو زيد.

“بدو ومتخلفين”

الإعلان عن الفيلم أثار موجة انتقادات، خاصة لدى العديد من الاكاديميين والكتاب السعوديين. الذين اعتبروا أن مثل هذه الاعمال تؤكد ما يطلقه البعض من أوصاف بحق السعوديين.

وقال الأكاديمي السعودي الدكتور محمد عبداللطيف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”:”انتاج فيلم يخلد حياة شخصية مثل جورج وسوف بأموال سعودية يدل على أننا من المضحوك عليهم”.

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وأضاف:”ونتسائل بعد ذلك لماذا يطلقون علينا أوصافًا مثل بدو، ومتخلفين؟”.

وعاد ليذكر المسؤولين عن الإعلام السعودي:” لا التلفزيون السوري ولا تلفزيون حزب الله لم ينتج فيلم كهذه رغم أن الفنان داعم كبير لهم وعلى رؤوس الأشهاد.”

تمجيد عدو مدمن

أما الكاتب تركي الحمد فعلق قائلا: “عاد ما لقوا إلا جورج وسوف يسوون عنه فيلم؟ “.

وتابع: “لو كان وديع الصافي أو نصري شمس الدين أو صباح فخري مثلا، تكون معقولة، بس مدمن الراح والمخدر!!!هذي قوية.”

من جانبه، قال الكاتب جاسر عبدالله الحربش، تعليقا على إنتاج الفيلم التسجيلي:” نحن أبعد وأنزه من التفكير في تمجيد عدو مدمن”.

وأضاف:”المفروض مطالبة من استقدموه وكرموه بتوضيح الأسباب إما لنقتنع معهم فنشاركهم أو ليقتنعوا معنا فيعتدرون” .

عنوان للخزي

وفي السياق نفسه، غرد الكاتب السعودي غسان بادكوك قائلا: “حتماً هناك خطأٌ ما. لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً.”

وأضاف: “صحيح أن جورج وسوف فنان معروف، ولكن سلوكه الشخصي وإنتماءه السياسي هما عنوان للخزي.”

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وأردف بالقول: “إن كُتّا ولا بد فاعلين، فتاريخنا المعاصر والقديم مليئان بالشخصيات الفنية المحترمة والجديرة بتخليد سيرتها في أفلام وثائقية”.

حزب الله وجورج وسوف

وعن موقفه من حزب الله اللبناني، تداول مغردون مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف وهو يكيل المديح لحسن نصرالله. معتبرا إياه بأنه أسرف وأنبل إنسان.

يذكر أن الفنان جورج وسوف، كان قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرا، بمسرح أبو بكر سالم بالسعودية بدعوة رسمية من تركي ال الشيخ.

وشارك جورج وسوف الحفل النجم اللبناني وائل جسار، الذي روج للحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر عبر أحد التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول.

وبدأت أسعار التذاكر بـ380 ريالًا، وتراوحت بين 380 ريال وألف ريال، حيث يتسع مسرح أبوبكر سالم لـ7 آلاف متفرج.

وقدم جورج وسوف خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)