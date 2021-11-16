MBC تُغضب السعوديين بإنتاجها فيلماً عن جورج وسوف .. والسبب ما قاله عن حسن نصرالله

في واقعة أثارت موجة من الغضب لدى العديد من الكتاب السعوديين، أعلنت منصة “شاهد” السعودية التابعة لقناة “MBC” وبتوجيهات من تركي ال الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن فيلم وثائقي يرصد المسيرة الفنية للمطرب السوري جورج وسوف.

“مسيرتي”

وقالت المنصة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، إن الفيلم سيحمل اسم “مسيرتي” ومن المقرر عرضه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وبحسب البوستر الترويجي للفيلم والمنشور على المنصة، ظهر الفنان جورج وسوف في مرحلتين عمريتين مختلفتين.

ووفقا لما أعلنته المنصة، فإن الفيلم بمشاركة الممثل اللبناني مجدي مشموشي، وجينا أبو زيد.

“بدو ومتخلفين”

الإعلان عن الفيلم أثار موجة انتقادات، خاصة لدى العديد من الاكاديميين والكتاب السعوديين. الذين اعتبروا أن مثل هذه الاعمال تؤكد ما يطلقه البعض من أوصاف بحق السعوديين.

وقال الأكاديمي السعودي الدكتور محمد عبداللطيف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”:”انتاج فيلم يخلد حياة شخصية مثل جورج وسوف بأموال سعودية يدل على أننا من المضحوك عليهم”.

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وأضاف:”ونتسائل بعد ذلك لماذا يطلقون علينا أوصافًا مثل بدو، ومتخلفين؟”.

وعاد ليذكر المسؤولين عن الإعلام السعودي:” لا التلفزيون السوري ولا تلفزيون حزب الله لم ينتج فيلم كهذه رغم أن الفنان داعم كبير لهم وعلى رؤوس الأشهاد.”

انتاج فيلم يخلد حياة شخصية مثل جورج وسوف بأموال سعودية يدل على أننا من المضحوك عليهم. ونتسائل بعد ذلك لماذا يطلقون علينا أو صافًا مثل بدو، ومتخلفين؟!! لا التلفزيون السوري ولا تلفزيون حزب الله لم ينتج فيلم كهذه رغم أن الفنان داعم كبير لهم وعلى رؤوس الأشهاد. — Dr. M Al-Abdullatif (@DrMAlAbdullatif) November 16, 2021

تمجيد عدو مدمن

أما الكاتب تركي الحمد فعلق قائلا: “عاد ما لقوا إلا جورج وسوف يسوون عنه فيلم؟ “.

وتابع: “لو كان وديع الصافي أو نصري شمس الدين أو صباح فخري مثلا، تكون معقولة، بس مدمن الراح والمخدر!!!هذي قوية.”

عاد ما لقوا إلا جورج وسوف يسوون عنه فيلم؟ لو كان وديع الصافي أو نصري شمس الدين أو صباح فخري مثلا، تكون معقولة، بس مدمن الراح والمخدر!!!هذي قوية.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 16, 2021

من جانبه، قال الكاتب جاسر عبدالله الحربش، تعليقا على إنتاج الفيلم التسجيلي:” نحن أبعد وأنزه من التفكير في تمجيد عدو مدمن”.

وأضاف:”المفروض مطالبة من استقدموه وكرموه بتوضيح الأسباب إما لنقتنع معهم فنشاركهم أو ليقتنعوا معنا فيعتدرون” .

نحن أبعد وأنزه من التفكير في تمجيد عدو مدمن ، والمفروض مطالبة من استقدموه وكرموه بتوضيح الأسباب إما لنقتنع معهم فنشاركهم أو ليقتنعوا معنا فيعتدرون . https://t.co/EeKNoqTU6E — د. جاسر عبدالله الحربش (@Jasiralherbish) November 16, 2021

عنوان للخزي

وفي السياق نفسه، غرد الكاتب السعودي غسان بادكوك قائلا: “حتماً هناك خطأٌ ما. لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً.”

وأضاف: “صحيح أن جورج وسوف فنان معروف، ولكن سلوكه الشخصي وإنتماءه السياسي هما عنوان للخزي.”

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وأردف بالقول: “إن كُتّا ولا بد فاعلين، فتاريخنا المعاصر والقديم مليئان بالشخصيات الفنية المحترمة والجديرة بتخليد سيرتها في أفلام وثائقية”.

حتماً هناك خطأٌ ما. لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً. صحيح أن جورج وسوف فنان معروف، ولكن سلوكه الشخصي وإنتماءه السياسي هما عنوان للخزي. إن كُتّا ولا بد فاعلين، فتاريخنا المعاصر والقديم مليئان بالشخصيات الفنية المحترمة والجديرة بتخليد سيرتها في أفلام وثائقية. — غسان بادكوك (@gbadkook) November 16, 2021

حزب الله وجورج وسوف

وعن موقفه من حزب الله اللبناني، تداول مغردون مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف وهو يكيل المديح لحسن نصرالله. معتبرا إياه بأنه أسرف وأنبل إنسان.

لكل شخص آراءه و له الحق فيمن يحب و يكره ، و لكن رجل يحب و يعشق شخص ارهابي و هذا الشخص الارهابي ليل نهار يسيء للمملكة و لقيادتها و شعبها و يدعم الحوثي ضدنا هو و حزبه .. السؤال|| لماذا نقوم نحن السعوديين بتكريم من يتفاخر به؟ #جورج_وسوف pic.twitter.com/nDZjWgBsEg — Mohammad Alsaleh أبو الجوهرة (@Worldmoha1) November 16, 2021

يذكر أن الفنان جورج وسوف، كان قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرا، بمسرح أبو بكر سالم بالسعودية بدعوة رسمية من تركي ال الشيخ.

وشارك جورج وسوف الحفل النجم اللبناني وائل جسار، الذي روج للحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر عبر أحد التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول.

وبدأت أسعار التذاكر بـ380 ريالًا، وتراوحت بين 380 ريال وألف ريال، حيث يتسع مسرح أبوبكر سالم لـ7 آلاف متفرج.

وقدم جورج وسوف خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)