5 نصائح بسيطة لإزالة بقع الصدأ من الملابس والأحذية

تعدّ بقع الصدأ من أصعب البقع التي يجب إزالتها من الملابس. حيث تحتاج إلي الكثير من الوقت والصبر، وللأسف، في بعض الأحيان قد يكون من المستحيل إزالتها تمامًا.

لا للمزيلات الكيميائية

وحسب ما ترجمته “وطن”، فمن المؤكد أن وضع ملابسك أو حذائك المبلل على رف دون تجفيفه بشكل جيد، ينتج عنه بقع حمراء أو ما يسمى الصدأ.

ولحسن الحظ، هناك العديد من النصائح والطرق التي يمكن أن تساعدك في التخلص من بقع الصدأ من ملابسك. كما أن هناك بعض مزيلات الصدأ الفعالة يمكنك استخدامها لحل هذه المشكلة، خاصة إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتنظيف وازالة بقع الصدأ.

جدير بالذكر أن بعض المكونات، التي نشتريها من الأسواق ربما تحتوي أيضًا على مواد كيميائية قوية يمكن أن تكون سامة عند اللمس أو الابتلاع بشكل غير مقصود. ناهيك أنها أحيانا باهظة الثمن.

لذلك، إذا كنتي ترغبين في إزالة الصدأ من الملابس بشكل طبيعي، فإليك أفضل العلاجات المنزلية عن كيفية ازالة الصدأ من الملابس باستخدام منتجات طبيعية ومتوفرة في المنزل.

نصائح ذهبية

وهذه النصائح الخمس كفيلة بأن تجعل البقع تختفي بمجرد تطبيقها بعناية وحذر.

ملح وليمون

بقع الصدأ على قميصك الأبيض؟ لا داعي للذعر، فاللّيمون والقليل من الملح يمكن أن يزيلاَ البقعة بسهولة.

ابدأ برش البقعة بالملح ثم غطيها بالكامل بعصير الليمون.

اترك هذا المزيج على قطعة الملابس لمدة عشر دقائق.

ثم استخدم منشفة بيضاء نظيفة لتنظيف البقعة.

بعد ذلك، ضع الملابس في الشمس لتجف.

اترك الملابس في الشمس لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، أو حتى تلاحظ ان البقعة قد اختفت.

ثم قومي بغسل الملابس جيدًا بالماء البارد كالمعتاد في الغسالة.

انتبه: تعمل هذه النصيحة بشكل أفضل على المواد ذات الألوان الفاتحة أو البيضاء.

بالنسبة للملابس الملونة أو الأحذية الجلدية، يجب أن تجرب إحدى النصائح التالية.

الخل

إذا لم يكن لديك الليمون في المنزل ولكن لديك الخل، يمكن أن يزيل هذا المنتج بقع الصدأ على الملابس والأحذية ذات الألوان الفاتحة.

اخلط القليل من الملح وبضع ملاعق كبيرة من الخل وضع المزيج على البقعة.

افركها جيدًا بفرشاة أسنان قديمة واتركها لمدة نصف ساعة.

ثم ضع الملابس أو الأحذية في الغسالة.

تكون هذه الحيلة ناجحة وفعالة مع الملابس والأحذية ذات الألوان الفاتحة.

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اللبن الزبادي/ اللبن الرائب

هل لديك بقعة صدأ على ملابسك الملونة أو حذائك؟ يمكن لبكتيريا اللبن الرائب إزالة بقع الصدأ.

املأ وعاءًا بالحليب الرائب واترك ملابسك أو حذائك تنقع فيه.

اتركهَا طوال الليل، ثم اشطفها، وضعها في الغسالة.

بمجرد إخراج ملابسك أو حذائك من الغسالة، ستختفي البقعة تمامًا.

الليمون والماء المغلي

بقع الصدأ على حذائك الجلدي؟ من الأفضل تجنب النصائح المذكورة أعلاه. لكن ما يمكنك فعله هو فرك البقعة بعصير الليمون ثم وضع حذائك فوق وعاء يوجد به ماء مُغلي. يعمل مزيج البخار من الماء المغلي وعصير الليمون على إذابة البقعة ببطء.

صلصة/ كريم التارتار

غالبًا ما يستخدم صلصة التارتار في الخبز، خاصة في الولايات المتحدة. لكن هل تعلم أنها مفيدة أيضًا للتنظيف؟

كريم الترتار، عبارة عن مادة كيميائية تتكون أثناء تخمير العنب. وتكون على شكل بودرة بيضاء اللون لها مفعول مثل مفعول الباكنج باودر والكربونات كما أن لها خصائص حمضية، وخصائص كاشطة خفيفة تجعله منتجًا ممتازًا لإزالة البقع والتنظيف العام.

تعمل هذه الطريقة أيضًا بشكل جيد لإزالة بقع الصدأ من الملابس مثل الجينز، لأنها تزيل الصدأ دون تسبب اي ضرر للملابس.

وصفة كريم التارتار لإزالة بقع الصدأ:

1 ملعقة صغيرة من كريم الترتار

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

بضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين

اخلط كريم الترتار مع بيكربونات الصودا في وعاء صغير.

ثم قم بإضافة بضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين، واخلط المواد معا لتشكيل معجون سميك.

ثم ضع المعجون مباشرة على بقعة الصدأ.

اترك المعجون على البقعة لمدة 30 دقيقة.

ثم قم بشطف قطعة الملابس بالماء الدافئ، ثم اغسلها في الغسّالة كالمعتاد.

بعد ذلك، تأكد أولا من أن البقعة اختفت قبل تجفيفها.

وإذا كانت لا تزال موجودة، كرر العملية حتى تختفي تماما.

يمكن لهذه الطريقة أيضًا إزالة بقع الزيت من الملابس وبقع الشاي أيضًا.

ما الذي يسبب بقع الصدأ على الملابس؟

عندما تلاحظ بقع صدأ على ملابسك، من الضروري تتبع مصدر الصدأ لمنع ظهور المزيد من البقع على ملابسك مرة أخرى.

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على الرغم من سهولة تتبع بقع الصدأ من الأقفال أو الأثاث المعدني المتآكل أو السيارات، إلا أن بقع الصدأ التي تظهر على ملابسك المغسولة حديثًا قد يكون من الصعب تتبعها.

إذا وجدت بقع صدأ متكررة على ملابسك المغسولة حديثًا، فقد يرجع ذلك إلى مشكلتين:

الأول: هو أن مصدر المياه يحتوي على بكتيريا الحديد، والتي يمكن أن تسبب تلونًا في حنفيات الحمام والمطبخ، وكذلك في الغسيل والأطباق.

الثاني: يمكن أن تكون نتيجة السخان، ماء صدئ أو أنابيب أو حاوية تخزين.

إذا كانت المشكلة ناتجة عن مصدر المياه، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها معالجة الماء للتخلص من المشكلة. إذا كانت البقع بسبب سخانات المياه أو الأنابيب، فيجب استبدالها.

يمكن أن تكون البقع الصدأ على ملابسك المفضلة، أمر غير محبب أبدا. ومع ذلك، لا يتعين عليك التخلص من قمصانك المفضلة إذا وجدت بقعة صدأ.

من خلال هذه النصائح والطرق، يمكنك إزالة حتى أصعب بقع الصدأ من ملابسك.

(المصدر: وطن +كونسيخوس إيتروكوس)