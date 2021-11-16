موعد مباراة منتخب فرنسا وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية أمام منافسه منتخب فنلندا مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات. تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “هلسنكي الأولمبي” في دولة فنلندا.

موعد مباراة منتخب فرنسا وفنلندا

وستنطلق مباراة منتخب فرنسا وفنلندا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت، كما ستكون عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

لكن بوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ستكون في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات. “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين منتخب فرنسا والبوسنة وفنلندا، عبر شبكة “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب فرنسا

وسيلعب المدرب “ديدييه ديشان” بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب فنلندا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى لوريس.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، أوليفيه جيرو، بنزيما.

تشكيلة منتخب فنلندا

وسيدخل المدرب ماركو كانيرفا في تشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب فرنسا، حيث سيكون في حراسة المرمى لوكاس هراديكي.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: باولوس أرايوري، نيكولاي ألهو، يونا تويفيو، يوكا رايتالا، لكن في وسط الفريق سيأتي كلاً من: غلين كامارا، تيم سبارف، روبير تايلور، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، تيمو بوكي، جويل بوهيانبالو.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب فرنسا على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 15 نقطة، بينما جاء منافسه منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.