منتخب مصر يفوز على الغابون ويواصل حلم التأهل لمونديال كأس العالم 2022

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الضيف الغابون. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة قوية ومثيرة في منافسات تصفيات أفريقيا الجولة الختامية من دور المجموعات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هدفي منتخب مصر في شباك الغابون

وأحرز منتخب مصر أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال4 عن طريق محمد مجدي قفشة عبر ركلة جزاء .تحصل عليها المنتخب مع بداية المباراة، ليسددها اللاعب ببراعة داخل شباك المرمى

وفي الدقيقة ال75 ارتكب مدافع منتخب الغابون جوهان أوبيانغ الخطأ، بتسجيله الهدف في شباك مرماه.

منتخب الغابون والهدف الوحيد

وسجل نجم منتخب الغابون الهدف الوحيد لفريقه في المباراة بالدقيقة ال54 .عن طريق جيم ألفينا، جاء من هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب من وسط زحمة المدافعين داخل شبام المرمى. بعد عرضية جميلة من زميله جوهان أوبيانغ، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر على الغابون بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وشهدت الدقيقة ال86 طرد نجم منتخب الغابون. دينيس بوانغا، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب مصر ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، ويطرد خارج أرضية الملعب.

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تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهة صعبة أمام المنتخب الضيف الغابون، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: أكرم توفيق، أيمن أشرف، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني، بينما في هجوم الفريق للمنتخب. جاء كلاً من: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد مجدي قفشة، وغاب عن اللقاء عبد الله السعيد بسبب الإصابة.

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تشكيلة منتخب الغابون

وسيدخل المدرب الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الغابون. أمام نظيره المستضيف منتخب مصر حيث سيكون في حراسة المرمى أنتوني مفا ميزوي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: برونو إكويل مانغا، جوهان أوبيانغ، لويد بالون، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: ماريو ليمينا، غويلور كانغا، إبراهيم ندونغ، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، جيم ألفينا، أرون بوبيندزا، دينيس بوانغا، وغاب عن اللقاء اللاعب أوباميانج بسبب الإصابة.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 14 نقطة، كما وتجمد رصيد منافسه منتخب الغابون عند النقطة ال7 في وصافة الترتيب خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.