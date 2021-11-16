منتخب السعودية يهزم فيتنام ويقترب من التأهل لمونديال كأس العالم (شاهد)

نجح منتخب السعودية من تحقيق الفوز النظيف على .منافسه فيتنام بهدف دون مقابل، خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب السعودية والهدف النظيف

وتمكن منتخب السعودية من إحراز الهدف الوحيد في اللقاء في شباك مضيفه فيتنام عن طريق اللاعب. صالح الشهري في الدقيقة ال31 برأسية كروية جاءت من عرضية جميلة ليسجلها اللاعب على يمين شباك حارس مرمى فيتنام.

وقد ألغى حكم المباراة هدف للاعب فهد المولد. في الدقيقة ال78، بعد مراجعة تقنية الفار بسبب وجود عرقلة واضحة لأحد لاعبي منتخب السعودية داخل منطقة الجراء قبل وصولها الكرة. إلى المولد الذي أحرزها داخل شباك المرمى.

كما ويتبقى للمنتخب السعودي. “الخضر”، أربع مباريات قوية لحسم تأهله إلى مونديال كأس العالم 2022، حيث سيواجه منتخب عمان واليابان والصين وأستراليا في شهر يناير ومارس المقبلين.

اقرأ المزيد: ألفيس يوجه نصيحة قوية إلى نجوم برشلونة بعد عودته إلى الكامب نو (فيديو)

تشكيلة منتخب السعودية

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف. منتخب فيتنام، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد العويس.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: سالم الدوسري، فهد المولد، صالح الشهري.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

تشكيلة منتخب فيتنام

ولعب المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو، المباراة في تشكيلة أساسية أمام الضيف منتخب السعودية، فقد كان في حراسة المرمى بوي تيان دانج.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من، دوان فان هاو، كوي نجوك هاي، بوي تين دونج، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من، نغوين كوانغ هاي، فان فان دوك، دو هونغ دونغ، واعتمد المدرب في هجوم تشكيلة الفريق على الثلاثي، نغوين كونغ فونغ، نغوين فان توان، نغوين تيان لينه.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة، بينما تواجد منتخب فيتنام في أدنى الترتيب دون أي من النقاط.