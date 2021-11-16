مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022
مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب الجزائر ينجو من فخ الخسارة بتعادل مثير أمام بوركينا فاسو (فيديو)

تصفيات مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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تعادل منتخب الجزائر أمام منافسه الضيف بوركينا فاسو .بهدفين لكليهما في مباراة قوية ومثيرة، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “مصطفى تشاكر”.

هدفي منتخب الجزائر في شباك بوركينا فاسو

وأحرز منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال21. عن طريق اللاعب رياض محرز خلال هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس منتخب بوركينا فاسو.

كما وسجل الهدف الثاني اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة ال68. سددها ببراعة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك بعد عرضية جميلة من زميله يوسف بلاني.

منتخب بوركينا فاسو والتعادل

ونجح منتخب بوركينا فاسو من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال37 عن طريق زكريا سانوجو سجلها. بقوة داخل شباك المنتخب الجزائري في هجمة مرتدة سريعة.

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كما وجاء هدف التعادل في الدقيقة ال83 عن طريق إيسوفو دايو عبر ركلة جزاء. تحصل عليها الفريق بعد عرقلة المدافع الجزائري جمال بلعمري لأحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بين منتخب الجزائر ونظيره بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف بوركينا فاسو، فقد تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي، أما في خط هجوم الفريق كان ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة بوركينا فاسو

ودخل المدرب كامو مالو بتشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام المستضيف منتخب الجزائر، حيث كان في حراسة المرمى كواكو هيرفي كوفي.

بينما في دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، باكاري كوني، أما في خط الوسط آتى كلاً من: جوناتان بيترويبا، تشارلز كابوريه، ألان تراوري، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بيرتراند تراوري، بريجوس ناكولما، أريستيد بانسي.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب الجزائر في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 14 نقطة، بينما جاء منافسه منتخب بوركينا فاسو في وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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