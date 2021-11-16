مشروبات يعشقها الكثيرون يجب تجنبها للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب!

تعتبر أمراض القلب مشكلة خطيرة في الولايات المتحدة. وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض إنها السبب الرئيسي للوفاة بين الأمريكيين وتؤثر على أكثر من 659000 شخص كل عام.

على الرغم من أن بعض حالات أمراض القلب وراثية، إلا أن بعض العوامل الأخرى ناتجة عن ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، السكري والسمنة، وقلة التمارين البدنية وسوء التغذية.

وفي هذا السياق، تستعرض أخصائية التغذية لورين مانكر المشروبات التي يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة من أمراض القلب.

مشروب الجن والتونيك

وفقًا لاخصائية التغذية، فإن تناول المشروبات الكحولية بصفة معتدلة يعد آمنًا إلى حد ما. ولكن إذا كنت تتناول كميات زائدة، فقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قائلة في هذا السياق: “لقد ثبت أن شرب كميات كبيرة من الكحول يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية وقصور القلب.”

وعلى الرغم من أنها اختارت كوكتيلًا شائعًا جدًا “الجن والتونيك”. إلا أنها تؤكد أن الاستهلاك المفرط لأي نوع من الكحول يمكن أن يكون له هذه التأثيرات.

مشروب عصير الفاكهة مع السكر المضاف

إن أهم شيء يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بالقلب هو الكميات الزائدة من السكر المضاف في نظامك الغذائي.

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تقول ماناكير في هذا السياق: “على الرغم من وجود كلمة” فاكهة “. إلا أن الفاكهة لا توجد في قائمة مكونات هذا المشروب الشائع. وبدلاً من ذلك، عادةً ما تكون محملة بالسكريات المضافة.

وتستشهد مانكر بدراسة حديثة مفادها أن النساء اللواتي تناولن مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

عصير ليمون خالي من السكر مصنوع من مواد تحلية صناعية

تؤكد أخصائية التغذية على أنه توجد دراسة من الكلية الأمريكية لأمراض القلب. مفادها أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات المحلاة صناعياً بانتظام (مثل عصير الليمون الخالي من السكر) لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمشاكل في القلب.

بمعنى آخر، لا يمكننا أن نفترض تلقائيًا أن شيئًا مثل عصير الليمون الخالي من السكر سيؤدي إلى أمراض القلب، ولكن هناك أدلة كافية تثبت أن هناك علاقة بين الاثنين.

موكا بالشوكولاته البيضاء

تقول ماناكير: “تحتوي حبة شوكولاتة بيضاء كبيرة موكا من ستاربكس على ما يقرب من 53 جرامًا من السكر و 18 جرامًا من الدهون. وكما ذكرنا سابقًا، فإن الكثير من السكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.”

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في الواقع، إن الكثير من السكر المضاف هو أحد القواسم المشتركة بين الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

فعندما نستهلك كمية زائدة من السكر المضاف، فإننا نزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بمرض السكري والسمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم وهي عوامل رئيسية للإصابة بأمراض القلب.

(المصدر: وطن +إيت ذيس نوت ذات)