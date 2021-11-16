ليليا الأطرش بصورة مثيرة للجدل مع وليد توفيق وفارس كرم يداعبها أمام الجميع! (فيديو)

أثارت الفنانة السورية ليليا الأطرش جدلاً واسعاً بإطلالتها في أحدث ظهور لها من أحد الحفلات من دبي.

“انزل ياجميل عالساحة”

ونشرت ليليا الأطرش مجموعة فيديوهات وصور من سهرتها عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام“.

وارتدت الفنانة تنورة بيضاء قصيرة جدا مع قميص بنفس اللون، وبأكمام، مفتوح الصدر.

وأكثر ما أثار الجدل، صورة ليليا مع الفنان اللبناني وليد توفيق والتي عقبت عليها: ” انزل يا جميل عالساحة واتمخطر كدة بالراحة ملك القلوب النجم وليد توفيق”.

كما أثارت الفنانة جدلاً باقترابها من الفنان اللبناني فارس كرم أثناء غناءه على المسرح، ليقوم الأخير بمداعبتها.

وعلقت ليليا الأطرش على الفيديو: “أحبه”.

الجمهور يهاجم ليليا

وتعرضت ليليا لهجوم من متابعيها بسبب جرأة إطلالتها وتصرفاتها مع الفنانين اللبنانيين.

وجاء في التعليقات: ” شو هالوقفه هيك يلي بده يتصور مع حدا”.

وكتب آخر: ” مرت عصام طالعه بلقرعه ياباطل”.

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وسخرت متابعة قائلة: “وين ناسية البنطلون؟”.

بينما نوه آخرون إلى خطأها الإملائي، فكتب متابع: ” اتمختر بل التاء مو بلطاء، كمان مابتعرفوا تكتبوا”.

ليليا الأطرش تهين متابعيها!

وسبق أن أثارت ليليا الغضب بعد ظهورها بحالة غير طبيعية أثناء بث مباشر من حفل الفنان اللبناني وائل كفوري في يوليو الماضي.

وبدأت ليليا الأطرش بثاً مباشراً عبر حسابها على “انستجرام” لتنقل أجواء حفل وائل كفوري.

لكن الفنانة كانت تتحدث بطريقة غير متزنة، وبدأت تشتم بعض متابعيها بألفاظ نابية وخارجة.

وتقول ليليا الأطرش بالفيديو لمن اتهمها بأنها أكثرت من شرب الكحول: “تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري”.

وتابعت: “ولكم إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة”.

واستمرت ليليا الأطرش بشتم متابعيها مؤكدة لهم أنها ليست “سكرانة”.

مُخجلة وخادشة

وهاجم الإعلامي السوري أحمد الدرع في ذلك الحين ليليا، وقال: “ما بعرف شو بدي احكي. بصراحة شفت لايف للفنانة ليليا الأطرش من حفل وائل كفوري قبل شوي مخجل لابعد الحدود”.

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وزاد: “الكلمات والالفاظ الي انحكت مخجلة وصدمتني، عنجد عيب، بعتذر عن نشر الفيديو، لأنه عنجد بيخجل”.

وتابع الدرع: “مو ضد الحياة الشخصية لاي حدا و حتى الكلمات الخادشة بالنهاية هو حر بس ما تكون لايف قدام الناس ويسب الناس”.

وختم: “ممكن ما تكون عرفانة شو عم تحكي لانها شربانة او شي بس هاد مو مبرر لهيك تصرف يطلع من فنان”.

(المصدر: وطن)